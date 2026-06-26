Грядущие флагманские процессоры компании Intel обещают быть очень прожорливыми, особенно при максимальном разгоне.

Микроархитектура процессоров Intel следующего поколения "Nova Lake" обещает быть весьма энергоёмкой. Согласно последней утечке, подтверждённой известным инсайдером Jaykihn, топовый процессор Intel "Nova Lake-S" с 52 ядрами будет работать в режиме PL2 с уровнем энергопотребления 474 Вт. Это очень большой показатель для потребительской настольной платформы, обычно присущий высокопроизводительным настольным системам (HEDT). Предыдущие слухи предполагали, что платформа Intel Z990 будет энергоёмкой потребительской системой, и теперь становится понятно, насколько.

Источник: TechPowerUp

По имеющимся данным, в эталонной материнской плате Intel Z990, которую компания поставляет партнерам, таким как ASUS, MSI, GIGABYTE и ASRock, теперь предусмотрена возможность подключения трех 8-контактных разъемов питания процессора. Это интересное конструктивное решение, учитывая, что большинство плат для энтузиастов обычно поставляются с двумя 8-контактными разъемами EPS для питания процессора. Три 8-контактных разъема в основном предназначены для самых мощных разгонных систем. Материнские платы, оснащенные двумя или тремя разъемами EPS, как ожидается, будут поддерживать будущие высокопроизводительные 44-ядерные и 52-ядерные процессоры Intel на платформе мощностью 175 Вт.

реклама

Согласно имеющейся информации, Intel внедряет плиточный подход для увеличения вычислительной мощности в линейках процессоров «Nova Lake-S». Возможно, наиболее интересной новостью является появление двухкристальных процессоров. Это модели с двумя вычислительными блоками, подключенными к SoC-блоку, что позволяет Intel достичь большого количества ядер ЦП. Поскольку это, по сути, тот же подход к большому количеству ядер, что и у AMD, оба вычислительных блока имеют равный доступ к памяти и интерфейсу PCIe. Модель с одним вычислительным блоком может обеспечить максимум 28 ядер, а модель с двумя вычислительными блоками — до 52 ядер.