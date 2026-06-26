Микроархитектура процессоров Intel следующего поколения "Nova Lake" обещает быть весьма энергоёмкой. Согласно последней утечке, подтверждённой известным инсайдером Jaykihn, топовый процессор Intel "Nova Lake-S" с 52 ядрами будет работать в режиме PL2 с уровнем энергопотребления 474 Вт. Это очень большой показатель для потребительской настольной платформы, обычно присущий высокопроизводительным настольным системам (HEDT). Предыдущие слухи предполагали, что платформа Intel Z990 будет энергоёмкой потребительской системой, и теперь становится понятно, насколько.
Источник: TechPowerUp
По имеющимся данным, в эталонной материнской плате Intel Z990, которую компания поставляет партнерам, таким как ASUS, MSI, GIGABYTE и ASRock, теперь предусмотрена возможность подключения трех 8-контактных разъемов питания процессора. Это интересное конструктивное решение, учитывая, что большинство плат для энтузиастов обычно поставляются с двумя 8-контактными разъемами EPS для питания процессора. Три 8-контактных разъема в основном предназначены для самых мощных разгонных систем. Материнские платы, оснащенные двумя или тремя разъемами EPS, как ожидается, будут поддерживать будущие высокопроизводительные 44-ядерные и 52-ядерные процессоры Intel на платформе мощностью 175 Вт.
Согласно имеющейся информации, Intel внедряет плиточный подход для увеличения вычислительной мощности в линейках процессоров «Nova Lake-S». Возможно, наиболее интересной новостью является появление двухкристальных процессоров. Это модели с двумя вычислительными блоками, подключенными к SoC-блоку, что позволяет Intel достичь большого количества ядер ЦП. Поскольку это, по сути, тот же подход к большому количеству ядер, что и у AMD, оба вычислительных блока имеют равный доступ к памяти и интерфейсу PCIe. Модель с одним вычислительным блоком может обеспечить максимум 28 ядер, а модель с двумя вычислительными блоками — до 52 ядер.