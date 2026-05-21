Основным обновлением в серии Ryzen AI Max 400 стало увеличение объема поддерживаемой памяти

Сегодня AMD представила серию процессоров Ryzen AI Max 400 для платформ разработки ИИ. Это обновление процессоров серии Ryzen AI Max 300 "Strix Halo". Чип объединяет до 16 полноразмерных ядер Zen 5 с большим кристаллом SoC, который имеет мощный интегрированный графический процессор с 40 вычислительными блоками на базе графической архитектуры RDNA 3.5, нейронный процессор класса 50 TOPS и 4-канальный 256-битный унифицированный интерфейс памяти LPDDR5X. Серия состоит из трех моделей процессоров, получивших функции AMD PRO, конкурирующие с Intel vPro.

AMD обновила контроллеры памяти на кристалле SoC "Strix Halo", теперь они поддерживают до 192 ГБ памяти LPDDR5X. Предыдущая серия Ryzen AI Max 300 могла иметь максимальный объем памяти в 128 ГБ. Теперь пользователи могут вручную распределять память между системой и интегрированным графическим процессором, предоставляя последнему до 160 ГБ видеопамяти. AMD также воспользовалась возможностью увеличить максимальную частоту разгона графического процессора до 3 ГГц, в то время как ядра процессора теперь разгоняются до 5,2 ГГц. Интегрированный нейронный процессор получил 10%.

Источник: AMD

На данный момент представлены три модели процессоров: Ryzen AI Max+ PRO 495, Ryzen AI Max PRO 490 и Ryzen AI Max PRO 485. Ryzen AI Max+ PRO 495 является флагманской моделью серии с 16 ядрами, 32 потоками с частотой до 5,2 ГГц. Он использует встроенную графику с активными 40 вычислительными блоками. Нейронный процессор обеспечивает производительность до 55 TOPS. Ryzen AI Max PRO 490 поставляется с 12 ядрами 24 потоками с частотой до 5 ГГц и имеет встроенную графику с 32 вычислительными блоками. NPU работает с производительностью до 50 TOPS.

Модель Ryzen AI Max PRO 485 оснащена 8 ядрами, 16 потоками с частотой до 5,00 ГГц, той же интегрированной графикой, что и у Max PRO 490 и тем же нейронным процессором. Главное преимущество поддержки до 192 ГБ памяти заключается в том, что процессор теперь поддерживает LLM с более 300 миллиардами параметров.