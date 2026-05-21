Сегодня AMD представила серию процессоров Ryzen AI Max 400 для платформ разработки ИИ. Это обновление процессоров серии Ryzen AI Max 300 "Strix Halo". Чип объединяет до 16 полноразмерных ядер Zen 5 с большим кристаллом SoC, который имеет мощный интегрированный графический процессор с 40 вычислительными блоками на базе графической архитектуры RDNA 3.5, нейронный процессор класса 50 TOPS и 4-канальный 256-битный унифицированный интерфейс памяти LPDDR5X. Серия состоит из трех моделей процессоров, получивших функции AMD PRO, конкурирующие с Intel vPro.
AMD обновила контроллеры памяти на кристалле SoC "Strix Halo", теперь они поддерживают до 192 ГБ памяти LPDDR5X. Предыдущая серия Ryzen AI Max 300 могла иметь максимальный объем памяти в 128 ГБ. Теперь пользователи могут вручную распределять память между системой и интегрированным графическим процессором, предоставляя последнему до 160 ГБ видеопамяти. AMD также воспользовалась возможностью увеличить максимальную частоту разгона графического процессора до 3 ГГц, в то время как ядра процессора теперь разгоняются до 5,2 ГГц. Интегрированный нейронный процессор получил 10%.
Источник: AMD
На данный момент представлены три модели процессоров: Ryzen AI Max+ PRO 495, Ryzen AI Max PRO 490 и Ryzen AI Max PRO 485. Ryzen AI Max+ PRO 495 является флагманской моделью серии с 16 ядрами, 32 потоками с частотой до 5,2 ГГц. Он использует встроенную графику с активными 40 вычислительными блоками. Нейронный процессор обеспечивает производительность до 55 TOPS. Ryzen AI Max PRO 490 поставляется с 12 ядрами 24 потоками с частотой до 5 ГГц и имеет встроенную графику с 32 вычислительными блоками. NPU работает с производительностью до 50 TOPS.
Модель Ryzen AI Max PRO 485 оснащена 8 ядрами, 16 потоками с частотой до 5,00 ГГц, той же интегрированной графикой, что и у Max PRO 490 и тем же нейронным процессором. Главное преимущество поддержки до 192 ГБ памяти заключается в том, что процессор теперь поддерживает LLM с более 300 миллиардами параметров.