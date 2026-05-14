goldas
AMD расширяет линейку процессоров Ryzen Pro 9000 новыми моделями с 3D V-Cache
Сегодня AMD представила новые чипы Ryzen 9000 PRO, некоторые из которых впервые оснащены 3D V-Cache и имеют TDP до 170 Вт

Компания AMD сегодня выпустила шесть новых процессоров серии Ryzen PRO в рамках семейства Ryzen 9000, впервые представив в этой линейке технологию 3D V-Cache, а также увеличив TDP. Серия Ryzen PRO предназначена для рабочих станций, где приоритетом являются безопасность и стабильность, несмотря на то, что в остальном они используют идентичные компоненты с обычными настольными процессорами.

Флагманом является Ryzen 9 PRO 9965X3D с 16 ядрами Zen 5, которые могут разгоняться до 5,5 ГГц, а также имеет 128 МБ кэша L3. Процессор получил TDP 170 Вт, соответствуя показателю Ryzen 9 9950X3D, на котором он и основан.

Источник: AMD

Следующим чипом стал Ryzen 9 PRO 9965. По сути, это тот же процессор, но без дополнительного кэша. Он также имеет 16 ядер Zen 5 с тактовой частотой в режиме ускорения 5,4 ГГц и TDP 170 Вт. Кэш L3 ограничен 64 МБ. Процессор Ryzen 7 PRO 9955 включает 12 ядер Zen 5 с максимальной частотой 5,4 ГГц и TDP 120 Вт с кэшем L3 объемом всего 64 МБ.

Ryzen 7 PRO 9755X3D — это ещё один процессор с технологией X3D в этой линейке, имеющий 8 ядер Zen 5, работающих на частоте до 5,2 ГГц при TDP 120 Вт. Чип включает 92 МБ кэш-памяти L3, поскольку для размещения 64 МБ 3D V-кэша используется только один 8-ядерный CCD. Аналогичным процессором но с 32 МБ кэш-памяти L3 является Ryzen 7 PRO 9755.

Последняя новинка Ryzen 5 PRO 9655 включает 6 ядер Zen 5 с тактовой частотой в режиме Boost 5,4 ГГц, но при этом с TDP 120 Вт. Ryzen 5 Pro 9655 кроме того имеет 32 МБ кэша L3.

Следует отметить, что эти процессоры не продаются в розничных магазинах. Пок это вся информация о новинках. Что касается цен, то на процессоры серии PRO они официально никогда не публикуются.

Источник: tomshardware.com
