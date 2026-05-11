AMD разрабатывает графический ускоритель начального уровня на базе архитектуры RDNA 4 с 8 ГБ видеопамяти

Несмотря на продолжающийся дефицит памяти, AMD, как сообщается, разрабатывает новую видеокарту начального уровня на базе архитектуры RDNA 4, чтобы конкурировать с моделью RTX 5050. Портал Videocardz сообщает, что AMD готовит видеокарту RX 9050 на базе чипа Navi 44.

Несмотря на название, характеристики RX 9050 очень похожи на RX 9060 XT 8GB, а не на обычную RX 9060. RX 9050 даже имеет больше ядер, чем обычная RX 9060. Утверждается, что RX 9050 будет иметь 2048 ядер с тактовой частотой до 1920 МГц и частотой в режиме Boost до 2600 МГц. Память GDDR6 имеет объем 8 ГБ и работает на скорости 18 Гбит/с по 128-битной шине. Сообщается также, что графический процессор поддерживает интерфейс PCIe 5.0 x16, два порта DisplayPort 2.1a и один порт HDMI 2.1b.

Источник: AMD

Напомню, что RX 9060 XT 8GB также имеет 2048 ядер, 8 ГБ памяти и 128-битную шину памяти. Разница между двумя графическими процессорами заключается в тактовых частотах — RX 9060 XT имеет преимущество в 24% по сравнению с RX 9050, с частотой в режиме Boost до 3,1 ГГц. Пропускная способность памяти также немного выше, благодаря использованию модулей GDDR6 со скоростью 20 Гбит/с. Пока нет информации о потребляемой мощности RX 9050.

Столь необычные характеристики RX 9050 указывают на то, что AMD хочет создать более мощную версию для конкуренции с RTX 5050. Если бы это было не так, AMD могла бы легко перепрофилировать RX 9060 для OEM-рынка и розницы, вместо создания новой модели (RX 9060 в настоящее время является эксклюзивом для OEM-производителей). Цена новинки пока неизвестна, но, вероятно, AMD будет ориентироваться на розничную цену RTX 5050. Самая дешевая RTX 5050 на момент составляет 289 долларов.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424