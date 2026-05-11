По данным Windows Central, Microsoft работает над новой функцией для ОС Windows 11 под названием «Low Latency Profile» в рамках проекта Windows K2. Целью функции является заметное ускорение запуска приложений за счет кратковременного повышения частоты ядра процессора до максимальной. Сообщается, что эта функция повышает частоту процессора до максимума на 1-3 секунды, что приводит к заметно более плавному запуску приложений. При запуске таких приложений, как Edge и Outlook, скорость запуска возрастает примерно на 40%. Другие приложения, такие как «Пуск» и контекстные меню в операционной системе, могут работать до 70% быстрее. В целом, ожидается, что операционная система Windows 11 получит значительное повышение производительности за счет повышения частоты процессора до максимума.
В настоящее время эта функция в рамках проекта Windows K2 работает автоматически, и не понятно, можно ли ее включить или выключить. Работа процессора на максимальной частоте необычна, поскольку цель операционной системы — минимизировать нагрузку на ПК, оставляя запас для загрузки более ресурсоёмких приложений. Однако, поскольку повышение частоты происходит лишь короткими импульсами, ожидается, что преимущества в производительности и общая плавность работы перевесят потенциальные проблемы. К таким проблемам относятся повышенная частота процессора во время выполнения легких задач и общего использования ОС, что может привести к незначительному повышению температуры. Для пользователей ноутбуков это может привести к более быстрому разряду батареи.
Источник: TechPowerUp
Функция Low Latency Profile напоминает предыдущие попытки Microsoft, когда компания внедрила предварительную загрузку приложения «Проводник» при запуске. В конце прошлого года Microsoft изучала этот вариант, который оказал минимальное влияние на общую скорость запуска приложений. Поскольку Microsoft не может предварительно загружать каждое приложение в Windows 11, компания ищет способы ускорения, которые не должны быть очень заметны для пользователя. Энтузиасты, возможно, смирятся с более быстрой работой системы за счет повышения загрузки процессора на секунду-две, при условии, что это будет реализовано без значительного повышения средней температуры процессора.