goldas
Windows 11 будет максимально повышать частоту процессора для более быстрой загрузки
Microsoft тестирует функцию Windows 11, которая максимально увеличивает скорость процессора для более быстрого запуска приложений

По данным Windows Central, Microsoft работает над новой функцией для ОС Windows 11 под названием «Low Latency Profile» в рамках проекта Windows K2. Целью функции является заметное ускорение запуска приложений за счет кратковременного повышения частоты ядра процессора до максимальной. Сообщается, что эта функция повышает частоту процессора до максимума на 1-3 секунды, что приводит к заметно более плавному запуску приложений. При запуске таких приложений, как Edge и Outlook, скорость запуска возрастает примерно на 40%. Другие приложения, такие как «Пуск» и контекстные меню в операционной системе, могут работать до 70% быстрее. В целом, ожидается, что операционная система Windows 11 получит значительное повышение производительности за счет повышения частоты процессора до максимума.

В настоящее время эта функция в рамках проекта Windows K2 работает автоматически, и не понятно, можно ли ее включить или выключить. Работа процессора на максимальной частоте необычна, поскольку цель операционной системы — минимизировать нагрузку на ПК, оставляя запас для загрузки более ресурсоёмких приложений. Однако, поскольку повышение частоты происходит лишь короткими импульсами, ожидается, что преимущества в производительности и общая плавность работы перевесят потенциальные проблемы. К таким проблемам относятся повышенная частота процессора во время выполнения легких задач и общего использования ОС, что может привести к незначительному повышению температуры. Для пользователей ноутбуков это может привести к более быстрому разряду батареи.

Источник: TechPowerUp

Функция Low Latency Profile напоминает предыдущие попытки Microsoft, когда компания внедрила предварительную загрузку приложения «Проводник» при запуске. В конце прошлого года Microsoft изучала этот вариант, который оказал минимальное влияние на общую скорость запуска приложений. Поскольку Microsoft не может предварительно загружать каждое приложение в Windows 11, компания ищет способы ускорения, которые не должны быть очень заметны для пользователя. Энтузиасты, возможно, смирятся с более быстрой работой системы за счет повышения загрузки процессора на секунду-две, при условии, что это будет реализовано без значительного повышения средней температуры процессора.

Источник: techpowerup.com
