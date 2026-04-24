Ранняя версия GeForce RTX 4090 Founders Edition имела неисправный чип, отсутствующий в более новых платах

Новое видео по ремонту от "northwestrepair" демонстрирует необычный корпус GeForce RTX 4090 Founders Edition, который позволил получить работающую карту. В видео ремонт начинается как типичная диагностика без POST, с проверки на короткое замыкание, повреждение разъемов, напряжение линий питания, логику PCIe, температурный режим, а также полную перепайку графического процессора, но ни один из этих шагов не устранил проблему.

Источник: Northwestrepair

Неисправность была обнаружена в небольшом чипе рядом с цепью питания памяти, который чрезмерно нагревался, и эта деталь отсутствовала на нескольких более новых платах-донорах RTX 4090 Founders Edition, имевшихся в наличии в мастерской.

По всей видимости, это более ранняя версия RTX 4090 Founders Edition, содержащая как минимум один компонент, который больше не используется в более поздних платах. Ремонтник говорит, что были проверены три или четыре платы-донора RTX 4090, и ни на одной из них этот чип не находился в том же месте, что привело к выводу об изменением NVIDIA печатной платы в какой-то момент, после выпуска первой партии. Видео показывает, что по крайней мере некоторые карты Founders Edition были собраны с другой компоновкой.

Прорыв произошел, когда техник сосредоточился на тракте сигнала генератора и с помощью тепловизора выделил небольшой перегревающийся чип. Позже был взят визуально похожий чип с платы Gigabyte, что позволило восстановить работу генератора и позволило карте снова запуститься.