Новые модели будущей линейки получат глобальный релиз, и в настоящее время ходят слухи о выпуске Redmi Note 17, Redmi Note 17 Pro и Redmi Note 17 Pro Max

Компания Xiaomi в настоящее время продаёт устройства серии Redmi Note 15 по всему миру и даже расширила линейку новой моделью Redmi Note 15 5G Special Edition. Тем не менее, похоже, что компания также закладывает основу для запуска следующей серии Redmi Note.

Стало известно, что Xiaomi сертифицировала неизвестное устройство в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Стоит подчеркнуть, что сертификация регулирующего органа не гарантирует реальный выпуск устройства. Однако Xiaomi обычно сертифицирует будущие устройства в ЕЭК, как это было в случае с Poco X8 Pro.

Источник: ЕЭК

Таким образом, можно предположить, что Xiaomi выпустит устройство под номером модели 26073RA49G позже в этом году. Кроме того, номер модели подтверждает, что это глобальное устройство. Номер модели также предполагает, что Xiaomi представит смартфон примерно в июле текущего года в том или ином виде.

Будет ли это глобальное устройство или устройство только для Китая, пока неизвестно. В настоящее время ожидается, что Xiaomi пропустит серию Redmi Note 16 и сразу перейдет к моделям Redmi Note 17, Redmi Note 17 Pro и Redmi Note 17 Pro Max. Однако в списке ЕЭК не указано, к какому из этих трех устройств относится номер 26073RA49G.