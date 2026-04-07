Дебют процессоров Core Ultra 400 ожидается в конце года с полноценным релизом в 2027 году

Предстоящее поколение процессоров Intel "Nova Lake", входящее в серию Core Ultra 400, станет значительным обновлением гибридной архитектуры с ядрами P и E. Хотя многие характеристики уже были раскрыты, точная конфигурация интегрированной графики до сих пор оставалась загадкой. Один из самых надежных инсайдеров Intel, Jaykihn, сообщил, что компания планирует использовать графику поколения Xe3, которая используется в текущей серии встроенной графики процессоров Arc B300. Графический и мультимедийный движок будет взят из Xe3P "Crescent Island". Ранее сообщалось о том, что графический и мультимедийный движок "Nova Lake" будет включать в себя некоторые элементы из поколения графики Xe4 "Druid". Однако фактическое аппаратное обеспечение не связано с Xe4.

Планы Intel по выпуску процессоров Nova Lake относятся к концу 2026 года, а полноценная линейка, как ожидается, поступит в продажу в начале 2027 года. Платформа будет поддерживать память DDR5 со скоростью 8000 МТ/с. Это указывает на улучшенный интегрированный контроллер памяти на платформе Nova Lake, который, похоже, готов к работе на таких скоростях даже без учета XMP или заводского разгона модулей. Это также говорит о том, что Intel расширяет поддержку памяти по сравнению со своим текущим контроллером, который достигает скорости DDR5-7200 в текущей линейке Arrow Lake Refresh.

Ожидается, что флагманский 52-ядерный чип Nova Lake будет иметь TDP 175 Вт, но в линейке также будут представлены варианты с TDP 65 Вт. Это значительное увеличение по сравнению с текущим флагманом Arrow Lake - Core Ultra 9 285K, и его обновлениями, базовый TDP которых составляет 125 Вт. Для 52-ядерного чипа более высокий рейтинг вполне оправдан, поскольку режим повышения производительности при высоких нагрузках, скорее всего, приведет к значительному увеличению энергопотребления. Для задач искусственного интеллекта ожидается, что Nova Lake обеспечит более 100 TOPS при точности INT8, объединив встроенный NPU с графическим процессором на базе ядер Xe3.