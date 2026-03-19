От оригинальных моделей процессоры будут отличаться увеличенными тактовыми частотами и TDP

Компания AMD готовит обновление линейки настольных процессоров Ryzen 9000, представляя две новые модели: Ryzen 7 9750X и Ryzen 5 9650X. Оба чипа не имеют поддержки технологии X3D и используют стандартную архитектуру Zen 5 с 32 МБ кэш-памяти L3 на кристалле. Обе модели получили увеличенные тактовые частоты и TDP по сравнению с оригинальными чипами, и их выпуск последует за недавним обновлением линейки продуктов Intel процессорами Core Ultra 7 270K Plus и Core Ultra 5 250K Plus.

Старшая из новинок Ryzen 7 9750X — это 8-ядерный/16-поточный процессор с базовой частотой 4,2 ГГц и максимальной частотой в режиме ускорения 5,6 ГГц, что значительно превышает базовую частоту 3,8 ГГц и максимальную частоту в режиме Boost 5,5 ГГц у обычного Ryzen 7 9700X. Новый Ryzen 9 9750X имеет TDP 120 Вт из коробки, тогда как Ryzen 9 9700X может похвастаться лишь 65 Вт, и AMD разрешила производителям материнских плат предлагать режим TDP 105 Вт на основе BIOS, который не нарушает гарантию и предназначен для улучшения работы на высоких частотах. Новинка в этом отношении даже не требует процедуры вмешательства в настройки BIOS.

Более доступный Ryzen 5 9650X является 6-ядерным/12-поточным чипом с базовой частотой 4,3 ГГц и максимальной частотой в режиме ускорения 5,5 ГГц, что выше, чем базовая частота 3,9 ГГц и максимальная частота в режиме Boost 5,4 ГГц у обычного Ryzen 5 9600X. Обновленный процессор также имеет 32 МБ кэш-памяти L3 на кристалле. Информация о цене новинок пока отсутствует.