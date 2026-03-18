Кроме новых процессоров, обновленные модели могут похвастаться модернизированными OLED-панелями и графическими процессорами

Компания Dell обновила линейку игровых ноутбуков Alienware, оснастив их новейшими процессорами Intel Core Ultra 200HX Plus, входящими в серию Arrow Lake-HX Refresh. Это обновление последовало вслед за выпуском новых мобильных чипов Intel, включая Core Ultra 9 290HX Plus и Core Ultra 7 270HX Plus. Эти чипы предназначены для ресурсоемких игровых и рабочих задач и обладают дополнительными функциями, такими как инструмент Intel Binary Optimization Tool.

Обновленная линейка Dell включает 18- и 16-дюймовые модели из серий Alienware Area-51 и Alienware 16X Aurora. 18-дюймовая модель как и раньше ориентирована на максимальную производительность и теперь может быть оснащена процессором Core Ultra 9 290HX Plus — 24-ядерным чипом с тактовой частотой до 5,5 ГГц, а чип Core Ultra 7 270HX Plus является 20-ядерным процессором с максимальной тактовой частотой до 5,3 ГГц.

В 16-дюймовых моделях произошли более заметные изменения. Как было объявлено ранее на мероприятии CES 2026, Alienware 16 Area-51 и 16X Aurora теперь оснащены антибликовыми OLED-панелями, сохраняя разрешение 2560 × 1600 пикселей и частоту обновления 240 Гц, но получили улучшенное время отклика до 0,2 мс и увеличенную пиковую яркость до 620 кд/м2 по сравнению с 500 кд/м2 в предыдущих конфигурациях с ЖК-экранами. Alienware 16X Aurora также получил обновление графического ускорителя, теперь пользователи могут получить видеокарту вплоть до NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, вместо RTX 5070. Что касается памяти, то модель 16X Aurora поддерживает максимум DDR5-5600, а варианты накопителей варьируются от 1 ТБ до 4 ТБ, с поддержкой интерфейса PCIe 4.0 в некоторых конфигурациях.