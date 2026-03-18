goldas
Dell обновила выпустила ноутбуки Alienware с процессорами Intel Core 200HX Plus
Кроме новых процессоров, обновленные модели могут похвастаться модернизированными OLED-панелями и графическими процессорами

Компания Dell обновила линейку игровых ноутбуков Alienware, оснастив их новейшими процессорами Intel Core Ultra 200HX Plus, входящими в серию Arrow Lake-HX Refresh. Это обновление последовало вслед за выпуском новых мобильных чипов Intel, включая Core Ultra 9 290HX Plus и Core Ultra 7 270HX Plus. Эти чипы предназначены для ресурсоемких игровых и рабочих задач и обладают дополнительными функциями, такими как инструмент Intel Binary Optimization Tool.

Источник: Dell

Обновленная линейка Dell включает 18- и 16-дюймовые модели из серий Alienware Area-51 и Alienware 16X Aurora. 18-дюймовая модель как и раньше ориентирована на максимальную производительность и теперь может быть оснащена процессором Core Ultra 9 290HX Plus — 24-ядерным чипом с тактовой частотой до 5,5 ГГц, а чип Core Ultra 7 270HX Plus является 20-ядерным процессором с максимальной тактовой частотой до 5,3 ГГц.

Источник: Dell

В 16-дюймовых моделях произошли более заметные изменения. Как было объявлено ранее на мероприятии CES 2026, Alienware 16 Area-51 и 16X Aurora теперь оснащены антибликовыми OLED-панелями, сохраняя разрешение 2560 × 1600 пикселей и частоту обновления 240 Гц, но получили улучшенное время отклика до 0,2 мс и увеличенную пиковую яркость до 620 кд/м2 по сравнению с 500 кд/м2 в предыдущих конфигурациях с ЖК-экранами. Alienware 16X Aurora также получил обновление графического ускорителя, теперь пользователи могут получить видеокарту вплоть до NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, вместо RTX 5070. Что касается памяти, то модель 16X Aurora поддерживает максимум DDR5-5600, а варианты накопителей варьируются от 1 ТБ до 4 ТБ, с поддержкой интерфейса PCIe 4.0 в некоторых конфигурациях.

#ноутбуки #dell #alienware #core ultra 9 290hx plus #alienware area-51 #alienware aurora 16x #ноутбуки dell #ноутбуки для игр #intel core 200hx
Источник: techpowerup.com
vovslev
02:42
А о чем статья, хотел купить комп но оказался нищебродом?. Я вот кстати прям щас вполне себе комп обновил притом вообще без всякой необходимости, скинул на авито в пятницу свой 14600кф +ASRock Z790 Pr...
Почти купил новый игровой ПК, но передумал в последний момент — рассказываю о причинах
salexa
01:54
нищим от графа...
Дальнобойщик из США получил $20 000 долларов за перевозку ядерных отходов
salexa
01:54
чё то не жирно совсем..за перевозку такой хрни.... интересно ,кто перевозит взывчатку тоже такие премии ?
Дальнобойщик из США получил $20 000 долларов за перевозку ядерных отходов
Vincent_Van_Punchman
01:35
Вам не интересен такой формат? =(
Столкновение чёрных дыр произвело вспышку, которую астрофизика считала невозможной
32Влад32
00:46
3 Тб - совсем немало для подавляющего большинства пользователей. Так что ПОКА не вижу причин для паники. Да и после этого скорость только понижают.
Опубликованы первые изображения Motorola Razr 70 и данные о зарядке из каталога 3C
Dr.Dev
00:03
Гамма-всплеск наступил не одновременно с гравитационным сигналом, а с задержкой в 11,264 секунды. Это время, которое понадобилось ударной волне, чтобы пройти сквозь толщу газового диска и вырваться на...
Столкновение чёрных дыр произвело вспышку, которую астрофизика считала невозможной
h2o
23:39
когда мозгов нет, ударяются в масштабирование. типичное поведение комерсов
Производители памяти опасаются скорого конца бума спроса и сворачивают инвестиции
Vergo
23:35
Очень невнятное описание. На фото надо пометить те места, где производились работы. Приходится гадать, где, и что именно сделано.
Ремонтирую, модифицирую и разгоняю видеокарту GeForce 8600 GT из коробки с нерабочими видеокартами
Djereli
23:30
Тебя мамка балаболом воспитала? Даже на халяву местные зеленые тролли не отказались бы от 9070xt так как нищие.
Накопил более 300 игр за пять лет в Epic Games Store — показываю самые лучшие
h2o
23:24
как я купил 20 лет назад Antec Nine Hundred , так он у меня и работает. он видел все поколения интелов от 775 сокета и нвидиа, сдромы, 3.5 дисководы, шдд, ссд. сейчас приютил 5600Ж+6600хт вечный корпу...
Представлен первый компьютерный корпус Noctua Edition
