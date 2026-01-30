Сайт Конференция
goldas
Стартовали продажи смартфона Xiaomi Redmi Turbo 5 Max на чипе Dimensity 9500s с батареей на 9000 мАч
Xiaomi выпустила Redmi Turbo 5 Max с Dimensity 9500s

Компания Xiaomi официально представила Redmi Turbo 5 Max — флагманскую модель из новой линейки Turbo 5. Redmi Turbo Max отличается большой емкостью аккумулятора, новым мощным чипом и простым, но элегантным дизайном. Устройство оснащено 6,83-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 3500 кд/м2, обеспечивая отличную видимость даже на ярком солнце. Дисплей также поддерживает высокочастотное ШИМ-регулирование 3840 Гц и постоянное затемнение для уменьшения мерцания и нагрузки на глаза, а также технологию Dolby Vision.

Источник: Gizmochina

Новинка имеет металлическую рамку, изготовленную на станке с ЧПУ, и заднюю панель из стекловолокна. Redmi Turbo 5 Max был представлен в нескольких цветовых вариантах, включая Shadow Black, Ocean Blue, Cloud White и Sunshine Orange, вдохновленный iPhone 17 Pro. Смартфон также имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP66/68/69/69K.

Сердцем Redmi Turbo 5 Max является новый чипсет MediaTek Dimensity 9500s. Строго говоря, это урезанная версия флагманского Dimensity 9500, производительность которого соответствует более старому Dimensity 9400. Компанию процессору составляет оперативная память LPDDR5X объемом до 16 ГБ и накопитель UFS 4.1 объемом до 512 ГБ. Благодаря этим характеристикам смартфон легко справляется с требовательными играми и многозадачностью.

Из коробки Turbo 5 Max работает под управлением Android 16 с оболочкой HyperOS 3. Также телефон поддерживает интерфейсы Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, получил ультразвуковой сканер отпечатков пальцев на экране, стереодинамики, инфракрасный датчик и поддержку двух nano SIM-карт.

Одна из главных особенностей Redmi Turbo 5 Max — его огромный аккумулятор емкостью 9000 мАч. Это один из самых больших аккумуляторов, встречавшихся в телефонах Redmi. Также поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 100 Вт и обратная проводная зарядка мощностью 27 Вт. Благодаря такой большой емкости, телефон может использоваться как внешний аккумулятор для зарядки других гаджетов. Xiaomi заявляет о времени автономной работы до 11 часов 10 минут, что, вероятно, указывает на время работы экрана.

Источник: Gizmochina

Что касается фото- и видеосъемки, то устройство оснащено основной 50-мегапиксельной камерой Light Fusion 600 с размером сенсора 1/1,95 дюйма. Она работает в паре с 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом. Основной сенсор поддерживает оптическую стабилизацию изображения (OIS) и электронную стабилизацию изображения (EIS). Обе камеры также поддерживают запись видео 4K/60.

Смартфон Redmi Turbo 5 Max уже продаётся в Китае в нескольких вариантах конфигурации:

  • 12 ГБ + 256 ГБ – 2499 юаней;
  • 16 ГБ + 256 ГБ – 2799 юаней;
  • 12 ГБ + 512 ГБ – 2799 юаней;
  • 16 ГБ + 512 ГБ – 3099 юаней.

Xiaomi пока не подтвердила международную доступность этого устройства, но линейка Turbo должна выйти на других  рынках под брендом POCO.

#смартфоны #xiaomi #redmi #смартфоны xiaomi #смартфоны redmi #dimensity 9500 #redmi turbo 5 #redmi turbo 5 pro #dimensity 9500e
Источник: gizmochina.com
