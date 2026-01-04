Поддержку SteamOS на портативной консоли от Lenovo официально подтверждают рекламные материалы компании.

В рекламных материалах Lenovo для Legion Go Gen 2 явно прослеживается упоминание SteamOS. На слайде указано, что устройство поддерживает SteamOS*, а также примечание о переключении на Windows Xbox FSE одним нажатием кнопки.

На том же изображении указан процессор AMD Ryzen Z2 Extreme, диапазон настройки мощности 5-35 Вт и 32 ГБ памяти стандарта LPDDR5X-8000. Также упоминается 8,8-дюймовая OLED-панель с разрешением 1920 x 1200 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Таким образом, это та же версия, которую Lenovo продает на мировом рынке, однако, это первый раз, когда она указана в магазине Lenovo на JD.

Более ранние сообщения также говорили, что Lenovo может выпустить вариант Legion Go Gen 2 со SteamOS. Судя по описанию, похоже, что система будет поставляться с Windows, но будет включать возможность установки SteamOS через режим восстановления. На данный момент она представлена как один продукт, а не как отдельные версии Windows и SteamOS.

Lenovo уже продает модель Legion Go S Powered by SteamOS и опубликовала свою собственную версию SteamOS с инструкцией по установке для этого устройства. Недавние обновления SteamOS 3.7 от Valve также расширили поддержку восстановления и установки для других портативных устройств AMD, хотя полная поддержка по-прежнему находится в стадии разработки.

В текущей портативной консоли на базе SteamOS используется процессор Ryzen Z2 A, но Legion Go Gen 2 с Ryzen Z2 Extreme добавит в эту линейку процессоры Strix Point, аналогично MSI Claw A8 и ASUS ROG Xbox Ally.