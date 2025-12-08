В Geekbench появился процессор Intel Core Ultra 7 270K Plus серии Arrow Lake-S Refresh, демонстрируя 24-ядерную конфигурацию

Процессоры Core Ultra 200K Plus, которые, по всей видимости, станут последним крупным обновлением для сокета LGA-1851, вновь появляются в Geekbench. Ранее в сети публиковались спецификации трёх моделей: флагманского Core Ultra 9 290K Plus и двух других вариантов попроще - Core Ultra 7 270K Plus и Core Ultra 5 250K Plus. Эта утечка делает акцент на версии 270K.

На бумаге чип Core Ultra 9 290K Plus получил меньше всего изменений над заменяемым им процессором. Он сохраняет то же количество ядер, что и 285K, но получил повышенную до 5,8 ГГц тактовую частоту. Core Ultra 7 270K Plus и Core Ultra 5 250K Plus получили по четыре дополнительных эффективных ядра, что позволяет первому достичь конфигурации из 24 ядер.

Поэтому Core 270K Plus может быть самым интересным представителем обновленной линейки. Он оснащен 8 P-ядрами, 16 E-ядрами и имеет тактовую частоту в режиме ускорения до 5,4 ГГц. На главной странице бенчмарка указана максимальная тактовая частота 5,4 ГГц, но подробные данные показывают, что чип кратковременно достигал 5498 МГц.

Процессор дважды тестировался на материнской плате Gigabyte Z890 EAGLE с 64 ГБ памяти DDR5-4800. Даже с этой относительно медленной памятью, новинка всё же превзошла Core 265K на 5,6% в одноядерном и 4,2% в многоядерном тестах.

Тем не менее Core Ultra 7 270K Plus не является серьёзным обновлением. Многие сомневаются, что оно окажет какое-либо реальное влияние на текущий рынок настольных ПК или приведёт к росту спроса на платы серии Intel 800. Они также не ожидают дальнейших обновлений для платформы LGA-1851. Производители материнских плат уже переключают внимание на LGA-1954 и чипы Nova Lake-S.