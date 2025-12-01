Будущий Redmi Note 16 Pro + сможет конкурировать с грядущим Realme 16 Pro в плане характеристик основной камеры

Realme готовится к запуску смартфонов серии Realme 16 в Китае. Согласно новым данным TENAA, модель Realme 16 Pro получит 200-мегапиксельную основную камеру на задней панели. Очередная утечка от известного инсайдера Smart Pikachu, показывает, что линейка Redmi Note 16 не останется в стороне и также будет оснащена 200-мегапиксельным датчиком.

Согласно вышеупомянутой утечке, Realme и Redmi тестируют смартфоны среднего класса с 200-мегапиксельной основной камерой. Хэштег Redmi Note 16, используемый инсайдером, предполагает, что это поколение будет иметь 200-мегапиксельную камеру, но она вряд ли будет доступна в стандартной модели и появится в версиях Note 16 Pro+ и Note 16 Pro. Справедливости ради стоит отметить, что объектив с таким разрешением уже использовался в глобальной версии Redmi Note 14 Pro+ и был основан на датчике Samsung Isocell HP3.

Вспоминая о том, что линейка Redmi Note 15 была анонсирована всего три месяца назад, новая серия Note 16, что вполне логично, должна появиться на полках магазинов примерно в том же месяце следующего года. очевидно, что до этого события ещё довольно много времени, вполне логично, что более точная информация о линейке Redmi Note 16 появится не раньше чем через несколько месяцев. Предварительные данные предполагают, что модели Redmi Note Pro могут получить в своё распоряжение плоский OLED-дисплей с разрешением 1,5K, а за автономность должен отвечать аккумулятор ёмкостью 7500 мА·ч.

Что касается конкурентной линейки от компании Realme, сертификация TENAA показывает, что смартфон может быть официально представлен уже в конце декабря или начале 2026 года.