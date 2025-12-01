Сайт Конференция
goldas
Redmi Note 16 Pro+ может получить основную камеру на 200 Мп
Будущий Redmi Note 16 Pro + сможет конкурировать с грядущим Realme 16 Pro в плане характеристик основной камеры

Realme готовится к запуску смартфонов серии Realme 16 в Китае. Согласно новым данным TENAA, модель Realme 16 Pro получит 200-мегапиксельную основную камеру на задней панели. Очередная утечка от известного инсайдера Smart Pikachu, показывает, что линейка Redmi Note 16 не останется в стороне и также будет оснащена 200-мегапиксельным датчиком.

Согласно вышеупомянутой утечке, Realme и Redmi тестируют смартфоны среднего класса с 200-мегапиксельной основной камерой. Хэштег Redmi Note 16, используемый инсайдером, предполагает, что это поколение будет иметь 200-мегапиксельную камеру, но она вряд ли будет доступна в стандартной модели и появится в версиях Note 16 Pro+ и Note 16 Pro. Справедливости ради стоит отметить, что объектив с таким разрешением уже использовался в глобальной версии Redmi Note 14 Pro+ и был основан на датчике Samsung Isocell HP3.

Вспоминая о том, что линейка Redmi Note 15 была анонсирована всего три месяца назад, новая серия Note 16, что вполне логично, должна появиться на полках магазинов примерно в том же месяце следующего года. очевидно, что до этого события ещё довольно много времени, вполне логично, что более точная информация о линейке Redmi Note 16 появится не раньше чем через несколько месяцев. Предварительные данные предполагают, что модели Redmi Note Pro могут получить в своё распоряжение плоский OLED-дисплей с разрешением 1,5K, а за автономность должен отвечать аккумулятор ёмкостью 7500 мА·ч.

Что касается конкурентной линейки от компании Realme, сертификация TENAA показывает, что смартфон может быть официально представлен уже в конце декабря или начале 2026 года.

#смартфоны #redmi #смартфоны redmi #realme 16 #realme 16 pro #redmi note 16 #redmi note 16 pro #redmi note 16 pro+
Источник: gizmochina.com
Сейчас обсуждают

Миша Анисимов
10:15
ИИ умрет. Когда последний раз задавал вопрос алисе и гуглу.
Геймеры призывают бойкотировать покупку оперативной памяти в надежде на снижение цен
Кот Шрёдингера
10:01
Некуда они не делись, так же как и Денисовцы и Неандертальцы. Тяга людей к сексу со всем что движется не даст соврать. Второй палец на ноге длиннее большого называется «палец Мортона». Это анатомиче...
Палеонтологи обнаружили доказательства существования 3,5 миллиона лет назад двух разных видов людей
AKS
09:56
Менделеева никто не переплюнет!
В списке самых цитируемых учёных мира в 2025 году лидируют представители США, Китая и Великобритании
222
09:49
в итоге цена проезда подскочит, будем платить за дурость дармоедов
В Минтрансе ожидают появления в России полностью автономных трамваев в ближайшие 1—2 года
Кот Шрёдингера
09:48
Построят в пустыне Невада. И будут сериал транслировать с "Марса". С Луной мы уже это проходили. Нация балаболов и брехунов.
Лётчик-космонавт Юрчихин: говорить о колонизации Марса преждевременно из-за отсутствия технологий
typym6ek
09:43
Грёбаная нейронка и этот ИИ пузырь...
Высокие цены на RAM тормозят продажи других комплектующих для ПК
Redneck_prm
09:37
>>> Порой ведь говорят, что BSD подходит даже для домохозяек, и вообще он гораздо лучше и понятнее, чем Linux. Нужно меньше слушать голоса в голове. У FreeBSD был свой период славы в начале нулев...
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
Мистер правдоруб
09:21
32 г DDR 4 на ам4 - высокоскоростная с низкими таймингами, тоже не собираюсь менять для 2 k высоких настройках за глаза! А сейчас меня зацепила игра of ash and steel на старом движке Unreal Engine 4...
Геймеры призывают к бойкоту производителей оперативной памяти на фоне серьёзного роста цен
Мистер правдоруб
09:13
Ох уж эти британские ученые! Не представляю катарских ученых, кроме как в обсуждении одной книжки, это как Кадырову дать звание академика РАЕН! "Прибалтийские ученые" звучит уже смешно! Список идиотс...
В списке самых цитируемых учёных мира в 2025 году лидируют представители США, Китая и Великобритании
tunderklep
09:13
Старая, но не бесполезная!
Геймеры призывают бойкотировать покупку оперативной памяти в надежде на снижение цен
