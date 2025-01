id Software раскрыла системные требования ПК для Doom: The Dark Ages

Bethesda и id Software продемонстрировали новую игру знаменитой франшизы Doom - Doom: The Dark Ages на своей рекламной акции Developer Direct. Новинка должна поступить в продажу 15 мая на всех актуальных игровых платформах: PlayStation 5, ПК и Xbox Series S/X, или 13 мая, если пользователь решит сделать предоплату.

Кроме того, на мероприятии были раскрыты системные требования для ПК-версии игры. Порог входа в игру по утверждению разработчиков Doom: The Dark Ages относительно низкий в плане требований к процессору. Игрокам понадобится чип Ryzen 7 3700X или Core i7-10700K. Что касается графической системы, то подойдет любая видеокарта с объемом памяти 8 ГБ, например GeForce RTX 2060 или Radeon RX 6600. Кроме того, пользователям ПК понадобится от 16 до 32 ГБ ОЗУ и 100 ГБ места на твердотельном накопителе, что по современным меркам является минимальным.

В отличие от игры Indiana Jones and the Great Circle, которая работала на движке idtech 7, Doom: The Dark Ages перешла на более новый и совершенный idtech 8. Однако это не означает слишком больших требований к оборудованию ПК. Поиграть в разрешении 1440p можно будет, имея видеокарту GeForce RTX 3080 или Radeon RX 6800, а также процессор Core i7-12700K или Ryzen 7 5700X.

Тем же кто не привык к компромиссам и предпочитает качественные режимы при разрешении 4K потребуется мощное оборудование, например, GeForce RTX 4080 или Radeon RX 7900 XT. Но требования к процессору остаются такими же, как и для режима 1440p. В целом, Doom: The Dark Ages обещает стать одной из наиболее оптимизированных игр наступившего 2025 года. Разработчик не стал раскрывать некоторые ключевые подробности об игре, специфичные для ПК, но они, скорее всего, будут раскрыты ближе к моменту релиза.