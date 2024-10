Выход ремастера запланирован на 14 февраля 2025 года на всех основных актуальных игровых платформах

Новый выпуск ремастера стал продолжением уже вышедшего выпуска Tomb Raider 1-3 Remaster, релиз которого состоялся ранее в этом году. Crystal Dynamics в сотрудничестве с Aspyr снова возрождает старые игры, но вместо того, чтобы выпускать три игры по отдельности, они будут доступны в одном пакете.

Новый ремастер включает три игры: Tomb Raider: The Last Revelation (1999 года), Tomb Raider: Chronicles (2000 года) и Tomb Raider: The Angel of Darkness (2003 года). Все три игры получат улучшенную, но для поклонников старой школы и погружения в оригинал предусмотрен режим старых полигональных моделей. Помимо обновленной графики покупатели трилогии получат фоторежим, а также абсолютно новые трофеи и достижения.

Напомню вкратце сюжет трех игр, представленных в ремастере:

• Tomb Raider: The Last Revelation. В игре Лара Крофт обнаруживает затерянную гробницу египетского бога Сета, невольно освобождая его и исполняя древнее пророчество, которое погружает человечество во тьму.

• Tomb Raider: Chronicles. После событий The Last Revelation Лара Крофт похоронена в египетской гробнице и считается погибшей. На ее мемориале самые близкие ей люди вспоминают секреты из ее прошлого.

• Tomb Raider: The Angel of Darkness. Обвиненная в убийстве, Лара оказывается в бегах, раскрывая зловещий заговор, включающий алхимические эксперименты и поиск древних артефактов.

Стоимость ремастера составит 29,99 долларов, он будет доступен на платформах: Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One и ПК через Steam, Epic Games Store и GOG с 14 февраля 2025 года.



Кроме того, издательство Crystal Dynamics не упустило возможность похвалиться достижениями франшизы о похождениях Лары Крофт, в частности 100 миллионами проданных копий.