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Nothing Phone (2a) Plus вышел на глобальный рынок
Новинка получила более мощный процессор, улучшенную фронтальную камеру и другие изменения

 С момента запуска в начале марта этого года Nothing Phone (2a) в черном и белом цветовых вариантах бренд позже анонсировал эксклюзивную для Индии версию синего цвета, а затем специальную версию с разноцветной задней панелью. На этот раз Nothing выпустила улучшенную версию Nothing Phone (2a). Названный Nothing Phone (2a) Plus, он включает в себя различные обновления по многим параметрам.

 Nothing Phone (2a) Plus сохраняет тот же компактный дизайн с интерфейсом Glyph, горизонтальным модулем камеры, напоминающим глаза, и светящейся полоской в нижней половине прозрачной задней панели. Самым заметным изменением является то, что устройство имеет металлическую отделку, отличающую его от стандартного варианта. Светящаяся полоса также имеет блестящую металлическую отделку, а в варианте черного цвета она выглядит двухцветной.

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 Nothing Phone (2a) Plus имеет тот же 6,7-дюймовый OLED-экран с тонкими рамками и вырезом в центре под фронтальную камеру, разрешением FullHD+, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 1300 нит и встроенным сканером отпечатков пальцев.

 Что касается оптики, то смартфон получил модуль с двойной камерой, включающий в себя тот же основной датчик на 50 МП и сверхширокоугольный объектив на 50 МП. Спереди селфи-камера получила улучшение с 32 МП в стандартной модели до 50 МП в новой. Это обеспечивает лучшее качество изображения для селфи и во время видеозвонков. Теперь смартфон также может записывать видео в формате 4K. Кроме того, присутствуют такие функции, как Ultra XDR, захват движения, ночной режим и т. д.

 Nothing также вносла изменений в железо Nothing Phone (2a) Plus. Он работает на базе однокристальной системы MediaTek Dimensity 7350 Pro вместо Dimensity 7200 Pro на стандартной модели. Первый работает на частоте 3 ГГц, что на 10 процентов быстрее, а графический процессор на 30 процентов быстрее, в отличие от 2,8 ГГц у второго. Устройство оснащено 12 ГБ оперативной памяти, 8 ГБ виртуальной памяти и хранилищем объемом до 512 ГБ. Также имеется усовершенствованная система жидкостного охлаждения для эффективного отвода тепла от процессора. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 50 Вт.

 Что касается программного обеспечения, то смартфон поставляется с собственной оболочкой Nothing на базе Android 14. Другие функции Nothing Phone (2a) Plus включают двойной режим 5G, Wi-Fi-6, технологию контроля заряда батареи, рейтинг IP54 и другие функции.

 Цена Nothing Phone (2a) Plus в Индии начинается с 27999 рупий за вариант с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ, тогда как вариант с 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ стоит 29999 рупий. Цена последнего на рынках США и Европы составляет 399 долларов/399 фунтов стерлингов. Устройство предлагается в цветах Metallic Grey и Black.

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Источник: gizmochina.com
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