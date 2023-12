Это стало результатом открытия доступа к исходному коду технологии FSR3

На прошлой неделе технология AMD FSR3 получила открытый исходный ход, позволяющий игрокам, разработчикам игр и модерам приступить к её внедрению в своё программное обеспечение и игры. Теперь игроки могут использовать моды, содержащую FSR3, например в таких играх, как Cyberpunk 2077 или The Last Of Us Part 1. Ожидается, что первая также должна получить официальную поддержку FSR3, но когда это будет, пока неясно, а разработчики по этому поводу хранят молчание.

Энтузиасты уже разработали моды, позволяющие игрокам заменять технологию генерации кадров NVIDIA DLSS на конкурирующую AMD FSR3 практически в любой игре по своему желанию. Однако стоит иметь в виду, что такой ход может привести к нестабильной работе, поскольку любое ПО требует определенной оптимизации, без которого в играх с большой долей вероятности появятся баги, сбои в работе или артефакты, значительно снижающие приятное времяпровождение в игре. Кроме того, некоторые моды, которые должны работать во всех играх, периодически вызывают проблемы в некоторых из них.

Для включения генерации кадров, особенно в одиночных играх, игроки также могут рассмотреть возможность использования технологии AMD AFMF (Fluid Motion Frames), являющейся по сути аналогичной технологией, но на уровне драйвера, а её использование должно быть проще. Однако врожденная реализация генерации кадров безусловно обеспечит лучший игровой опыт, не говоря уже о том, что работает она только на графических картах AMD.

Также появился мод от Nukem9 под названием DLSSG-TO-FSR3, который уже доступен для бесплатного скачивания. Он отличается от некоторых модов, требующих деньги за покупку.

Пользователи сообщают, что инструмент работает во многих играх, включая такие популярные проекты как Cyberpunk 2077 или The Witcher 3, но могут возникнуть проблемы с Dying Light 2, Hitman 3 или Ratchet and Clank: Rift Apart.

На видео ниже от MxBenchmarkPC представлена игра Cyberpunk 2077 FSR3/DLSSG. Она запускалась на видеокарте GeForce RTX 3080 и получила увеличение производительности в два:

Стоит отметить, что что пользователи, использующие мод, могут обратиться за помощью в решении проблем на GitHub, где обсуждаются поиски обходных путей для решения проблем. Уже можно сказать наверняка, что ситуация начинает улучшаться, а для игроков всё только начинается, учитывая, что не прошло и недели с момента открытия исходного кода технологии FSR3.