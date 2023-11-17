Компания намерена с её помощю создавать 128- и 232-слойные чипы памяти

Китайский производитель памяти Yangtze Memory Technology Corp (YMTC) предположительно работает над новой флеш-архитектурой Xtacking 4.0 3D NAND следующего поколения чипов памяти. Согласно документации, полученной порталом Tom's Hardware, YMTC разработала две модели на основе обновленной Xtacking 4.0: X4-9060, 128-слойную 3D NAND с тремя битами на ячейку (TLC), и X4-9070, 232-слойную TLC 3D NAND. YMTC планирует заставить работать 3D NAND, объединив массивы с 64 и 116 активными слоями, расположенными друг над другом. Таким образом правила регулирования экспорта со стороны правительства США соблюдаются, и компания может использовать инструменты, не попавшие под санкционный список.

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Хотя YMTC еще только предстоит полностью раскрыть конкретные преимущества технологии Xtacking 4.0, отрасль ожидает значительного улучшения скорости передачи данных и плотности хранения. Ожидается, что эти улучшения будут связаны с увеличением количества плоскостей для оптимизации параллельной обработки, усовершенствованными конфигурациями для минимизации задержек и разработкой модифицированных вариантов микросхем для повышения производительности. Когда YMTC анонсировала Xtacking 3.0, компания предлагала варианты со 128 слоями TLC и 232 слоями с четырьмя битами на ячейку QLC и была первой компанией, достигшей более 200 слоев для 3D NAND. Архитектура Xtacking 3.0 включает в себя методы укладки строк и гибридного соединения, а также использует зрелый технологический процесс для нижнего слоя CMOS чипа.