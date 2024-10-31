Матовников отметил, что консенсус среди экспертов указывает на то, что период высоких процентных ставок продлится значительную часть 2025 года. При этом, по его мнению, маловероятно, что ставки начнут снижаться уже в первом полугодии 2025 года. Даже при оптимистичном сценарии снижение ставок возможно лишь во второй половине 2025 года, тогда как вероятность их повышения как в декабре 2024 года, так и в течение следующего года остается высокой.
По мнению аналитика, то, насколько высоко может подняться ключевая ставка, напрямую зависит от темпов инфляции. Матовников подчеркнул, что с середины 2021 года многие экономические показатели, включая обороты и зарплаты населения, выросли примерно на 50-60%. За этот период реальная экономика выросла лишь на 10%, тогда как накопленная инфляция составила около 30%. Это создает своего рода "денежный навес" в размере 10-15%, который может стать потенциальной основой для дальнейшего роста инфляции.
Высокие процентные ставки помогают направить спрос на вклады, снижая риск быстрого роста инфляции, отметил Матовников. Если же снизить ставку, к примеру, до 15%, чтобы поддержать экономику, это может привести к значительному ускорению инфляции, и страна может столкнуться с двузначными показателями роста цен, чего следует избегать.