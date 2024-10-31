Российский Центробанк, вероятно, увеличит ключевую ставку до 23% в декабре, чтобы сохранить целевой показатель инфляции на уровне 4%, считает старший управляющий директор и главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников. Он заявил, что повышение ставки более вероятно, чем отказ от таргетирования инфляции.

Матовников отметил, что консенсус среди экспертов указывает на то, что период высоких процентных ставок продлится значительную часть 2025 года. При этом, по его мнению, маловероятно, что ставки начнут снижаться уже в первом полугодии 2025 года. Даже при оптимистичном сценарии снижение ставок возможно лишь во второй половине 2025 года, тогда как вероятность их повышения как в декабре 2024 года, так и в течение следующего года остается высокой.

По мнению аналитика, то, насколько высоко может подняться ключевая ставка, напрямую зависит от темпов инфляции. Матовников подчеркнул, что с середины 2021 года многие экономические показатели, включая обороты и зарплаты населения, выросли примерно на 50-60%. За этот период реальная экономика выросла лишь на 10%, тогда как накопленная инфляция составила около 30%. Это создает своего рода "денежный навес" в размере 10-15%, который может стать потенциальной основой для дальнейшего роста инфляции.

Высокие процентные ставки помогают направить спрос на вклады, снижая риск быстрого роста инфляции, отметил Матовников. Если же снизить ставку, к примеру, до 15%, чтобы поддержать экономику, это может привести к значительному ускорению инфляции, и страна может столкнуться с двузначными показателями роста цен, чего следует избегать.