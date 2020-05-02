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Cyberpunk 2077 будет очень жестокой игрой, нацеленной на предельно взрослую аудиторию. В игре будут присутствовать сцены секса, употребления наркотиков и насилие. Были опасения, что пресловутая жесткая классификационная комиссия Австралии может запретить игру на территории страны. Но австралийцам, которые ожидают будущую культовую RPG, больше не нужно беспокоиться: ей присвоен рейтинг R 18+, и она выйдет без вырезанного контента 17 сентября.

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Список игр, запрещенных или получивших принудительное редактирование для Австралии, очень широк. Saints Row IV был запрещен до тех пор, пока не была выпущена отредактированная версия, в которой отсутствовала миссия «Чужие наркотики». Также на территории Австралии были запрещены такие проекты, как Syndicate (2012), Hotline Miami 2: Wrong Number, and Manhunt.

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CD Projekt Red в прошлом сталкивался с проблемами с Австралийским классификационным советом. Хотя «Ведьмак 3: Дикая охота» также получил рейтинг R18 + в стране, «Ведьмак 2: Убийцы королей» был запрещен до тех пор, пока не была отредактирована миссия, в которой секс мог быть принят в качестве вознаграждения. В итоге у игрока не оставалось права выбора и Геральт автоматически избирал традиционное вознаграждение.

Представитель CD Projekt Red Куба Кутрзуба (Kuba Kutrzuba) рассказала, что для студии было крайне важным получить рейтинг R 18+ Австралии, так как разработчики не хотели вырезать из игры контент и желали, чтобы все геймеры играли в Cyberpunk 2077 в том виде, в котором он задумывался.

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Ранее на этой неделе рейтинговая комиссия Бразилии случайно раскрыла полный список тех критериев, за которые Cyberpunk 2077 получил рейтинг 18+ в этой стране.