Праздник во время самоизоляции - Epic Games Store, Steam и Indiegala раздают 5 отличных игр бесплатно
Что, соскучились по бесплатным игрушкам? Мне вновь удалось отыскать для вас отличные бесплатные предложения из всех популярных магазинов. Итак, не будем тратить время друг друга, давайте же начнем.
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Steam
В магазине дядюшки Габена раздают отличную игру!
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Ticket to Ride: First Journey - это знаменитая часть серии настольных игр Ticket to Ride. В этой игре игроки могут начать свою первую поездку и посетить крупные города Европы и Америки. Игра отлично подходит для всей семьи, чтобы проводить время за играми вместе. Самые юные игроки теперь могут бросить вызов даже самым пожилым в Ticket to Ride First Journey.
рекламаТакже Steam дает опробовать Gears 5, успейте, пока акция не закончилась!
Indiegala
В магазине игр без DRM-защиты раздают одну малоизвестную тактическую игру.
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Brigade E5: New Jagged Union - это тактическая игра, которая ставит геймеров в маленькой тропической стране Палинеро на грани гражданской войны. Миссия: нанять группу наемников и взять под контроль ухудшающуюся ситуацию, прежде чем страна окажется в полном разорении.
EGS
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А в магазине от создателей Fortnite раздают две достаточно популярные игры.
Вам предлагается забрать хоррор от первого лица Close To the Sun, действия которого происходят на весьма нетипичной локации - на судне посреди открытого моря, и достаточно высоко оцененный детектив Sherlock Holmes: Crimes and Punishments, в котором вам предлагается, как не странно, взять на себя роль самого известного детектива всех времен - Шерлока Холмса.
А на сегодня все! И не забывайте, что все еще продолжается раздача игр на 7000$, советую ознакомиться!
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