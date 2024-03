Sony объявила о выходе на ПК Ghost Of Tsushima Director's Cut, но как насчет сиквела?

После того как слухи указали на официальный анонс на этой неделе, Sony подтвердила, что версия Ghost Of Tsushima Director's Cut для ПК существует и выйдет совсем скоро.

Разработанная Sucker Punch и Nixxes Software, которые также работали над PC-версией Horizon Forbidden West, Ghost Of Tsushima появится на ПК 16 мая 2024 года. Поскольку это будет режиссерская версия, в нее войдут основная игра, расширение Iki Island и отличный многопользовательский режим с кооперативным доступом по сети под названием Legends.

В PC-версии также будет разблокированная частота кадров, различные настройки графики, настраиваемое управление с помощью мыши и клавиатуры, а также поддержка контроллеров. Кроме того, игра будет поддерживать ультраширокие мониторы, полностью оптимизированные для разрешений 21:9 и 32:9. Поддерживается даже разрешение 48:9 для трех мониторов. Если пользователь оформит предварительный заказ на игру в Steam или Epic Games Store, то получит доступ к эксклюзивной лошади, одеянию путешественника и краскам для сломанных доспехов.





Действие Ghost Of Tsushima разворачивается в феодальной Японии, и геймерам предстоит играть за Дзина Сакаи, который пытается отвоевать остров Цусима после монгольского нашествия.

Это последний эксклюзив PlayStation, перешедший на ПК, после таких игр, как The Last Of Us, Death Stranding, Days Gone, Horizon Zero Dawn и Marvel's Spider-Man. После недавних комментариев Sony эта тенденция, похоже, продолжится.