На этой неделе стартует самый первый сезон Modern Warfare 3 с совершенно новыми многопользовательскими картами, оружием и многим другим.

Студия Activision выпустила последнюю часть популярной франшизы Call of Duty, Modern Warfare 3 (MW3).

Компания Activision приступила к выпуску обновления Season 1 для двух игр Call of Duty, MW3 и Warzone. Последнее обновление добавляет в MW3 больше многопользовательских карт, а также новые и обновленные режимы игры (включая Gunfight и Vortex). Это обновление также принесет очередное сюжетное обновление для режима «Зомби». Кроме того, обновление добавляет новый Battle Pass, содержащий 100 уровней контента, пять новых видов оружия и трех новых операторов. Тем временем обновление Warzone вводит в игру карту Урзикстан. Об этом компания сообщила на платформе Х.

В последнем обновлении разработчики игры устранили проблему несоответствия данных, которая приводила к появлению сообщения об ошибке и некоторым сбросам настроек. После установки обновления игроки больше не будут сталкиваться с сообщением об ошибке и сбрасывать настройки.





Обновление также добавляет в игру три новых оружия - RAM-7 (штурмовая винтовка), XRK Stalker (снайперская винтовка) и Stormender (пусковая установка), а также новые запчасти. Кроме того, ежедневное задание «Получи 3 убийства оперативника, не умерев четыре раза» теперь корректно отслеживается после обновления. Обновление добавляет в игру три новые карты - Греция, Мясо и Тренировочная база (для Gunfight), а также три новых игровых режима - Gunfight, Hardcore и All or Nothing. Помимо этого, обновление привнесло в MW3 ряд других изменений.

Обновление 1 сезона для Warzone также исправляет проблему несоответствия и добавляет новое оружие и навесное оборудование. Обновление также добавляет новые транспортные средства и публичные события, но убирает один предмет из наземного лута. Кроме того, обновление исправляет множество ошибок в Warzone.