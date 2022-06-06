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Toys for Bob работает над еще одной игрой Crash Bandicoot
Toys For Bob работает над новой Crash Bandicoot
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Еще в апреле 2021 года появилась новость, что студия Toys for Bob, принадлежащая Activision и ответственная за ремейки Spyro, а также Crash Bandicoot 4: It"s About Time, была сокращена до студии поддержки Call of Duty. К счастью, похоже, что это решение было в некоторой степени отменено, так как Toys for Bob, по слухам, работает над новой игрой Crash.

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В недавнем эпизоде подкаста "Xbox Chaturdays" известный инсайдер индустрии Джез Корден заявил, что Toys for Bob работает над новой игрой, основанной на мире Crash Bandicoot. По словам Кордена, эта игра не будет продолжением вышедшей в 2020 году Crash Bandicoot 4, а будет многопользовательским (4 игрока) браулером.

Об игре было сообщено немного, однако ожидается, что она будет анонсирована во время предстоящего Summer Game Fest - хотя пока неясно, на какой конференции ее планируют представить.

Хотя эта предстоящая игра, возможно, не будет пятой основной игрой Crash Bandicoot, тем не менее, интересно видеть, что Toys for Bob продолжает работать над франшизой в каком-то качестве. После того, как в прошлом году было объявлено, что студия будет сведена к поддержке Call of Duty, один из бывших разработчиков студии назвал этот шаг "концом эпохи".

Конечно, вся ситуация вокруг будущего Crash в настоящее время неизвестна. Если приобретение Activision Blizzard компанией Microsoft состоится, то производитель Xbox станет владельцем не только Crash Bandicoot IP, но и Toys for Bob. Поскольку у Microsoft нет убедительных платформеров-талисманов от первого лица, было бы логично вернуть Крэша. А пока, надеюсь, новая игра про Крэша будет хорошей.

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#crash bandicoot
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