MSI обновляет свою линейку ноутбуков высокого класса

MSI обновляет свою линейку ноутбуков высокого класса шестью новыми моделями, оснащенными новыми процессорами Intel 12-го поколения Core HX, механическими клавиатурами SteelSeries и графикой до RTX 3080 Ti. Хотя CreatorPro X17 предлагает выбор графического процессора RTX A-серии.

Тайваньская компания возрождает серию Titan с помощью GT77. При взгляде на корпус ноутбука первое, что бросается в глаза, - это световая полоса RGB. Открыв крышку, вы увидите механическую клавиатуру SteelSeries с переключателями Cherry MX Ultra Low Switch и RGB-подсветкой на каждой клавише. Если бы вам пришлось разобрать ее, вы бы увидели эксклюзивную технологию MSI Cooler Boost Titan, состоящую из четырех вентиляторов, семи тепловых трубок и фазосдвигающей термопрокладки.

При использовании Core i9-12900HX / i7-12800HX и Nvidia RTX 3080 Ti система может использовать технологию OverBoost для увеличения мощности, подаваемой на CPU и GPU, до 250 Вт. GT77 имеет четыре слота для памяти DDR5 и четыре слота M.2 (один PCIe 5.0), поддерживая до 128 Гб памяти и 32 Тб для хранения данных. Что касается дисплея, то здесь установлена 17,3-дюймовая IPS-панель с разрешением 4K, частотой обновления 120 Гц и 100% охватом цветовой гаммы DCI-P3.

Далее представлены новые ноутбуки Raider GE: GE77HX и GE66 HX. В первом используется 17, 3-дюймовый IPS-дисплей с частотой обновления 240 Гц и 100% цветовой гаммой DCI-3, а второй оснащен первым в мире серийно выпускаемым QHD 240 Гц OLED-дисплеем от Samsung Display с временем отклика 0,2 мс, 100% цветовой гаммой DCI-P3 и контрастностью 1 000 000: 1. Как и новый ноутбук Titan, они могут использовать ту же технологию Overboost, поскольку в них может быть установлен процессор Core i9-12900HX и графический процессор RTX 3080 Ti. Каждый из них имеет два слота M.2 и два слота для памяти DDR5 и оснащен механической клавиатурой SteelSeries.

Далее, у нас есть серия Vector с GP76 HX (17,3-дюймовый) и GP66 HX (15,6-дюймовый). 17,3-дюймовая модель имеет вариант IPS с разрешением 4K и частотой обновления 120 Гц и другой вариант IPS с разрешением QHD и частотой обновления 240 Гц. С другой стороны, 15,6-юймовая модель имеет только одну, IPS-панель с частотой обновления 240 Гц и разрешением QHD. Обе модели Vector могут оснащаться процессором Core i9-12900HX и графическим процессором RTX 3080 Ti, что позволяет технологии Overboost достигать мощности до 250 Вт. Ноутбуки охлаждаются с помощью технологии MSI Cooler Boost 5 и оснащены механической клавиатурой SteelSeries. Кроме того, ноутбуки Vector оснащены двумя слотами M.2 и двумя слотами для памяти DDR5 каждый.

Мобильная рабочая станция CreatorPro X17 - последняя из этой группы, оснащенная процессором Core i9-12900HX и графическим процессором RTX A5500. 17,3-дюймовый дисплей имеет заводскую калибровку, разрешение 4K, частоту обновления 120 Гц и охватывает 100% цветового спектра DCI-P3. Как и ноутбук Titan, он оснащен четырьмя слотами памяти DDR5, четырьмя слотами M.2 (один PCIe 5.0) и механической клавиатурой SteelSeries.

Все новые ноутбуки MSI поддерживают 2,5GbE, Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6E. Чтобы узнать больше об этих ноутбуках, посмотрите мероприятие "MSIology: Ahead of the Curve", запланированное на 6 июня в 10:00 AM PT (18:00 BST).