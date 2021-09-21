Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl. Часть третья
Совсем недавно я рассказывал про такие игры как:
реклама
Wolfenstein II: The New Colossus. Часть первая и Часть вторая
S.T.A.L.K.E.R. Пространственная Аномалия 4.1. Часть первая и Часть вторая
реклама
«Черная метка». Часть первая и Часть вторая
S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl. Часть первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая
Если пропустили - можете прочитать.
реклама
И вишенка на торте - не игровые персонажи могли выполнять даже сюжетные квесты, в том числе финальный. Повторюсь, в теории это звучит крышесносяще офигенно, и вообще сразу вызывает рефлекс: возьмите мои деньги, но на деле во время первых игровых тестов обнаружилось, что такой уровень свободы у компьютерных подопечных у реальных игроков вызывает исключительно головную боль. Ни фига непонятная череда событий вокруг. Кто-то за кадром умудряется проходить сюжетные задания, лишая главного героя контекста понимания происходящего. И вообще творится чистый сумбур. В результате аппетит a-life пришлось значительно урезать в пользу ясности происходящего.
И раз уж разговор зашел о том, как работал мир игры с точки зрения макрологики, давайте взглянем на него более пристально, ведь зона — это весьма любопытное место. На первый взгляд — это просто заброшенная советская реальность во всем ее многообразии. Деревушки, леса, какие-то заводы, свалки техники и даже город. В нашем случае, разумеется, Припять.
реклама
Об окружении мы поговорим чуть плотнее позже, но в игровом контексте для нас важно другое. Вся зона обильно обросла различными аномалиями. Обычно это небольшая область, в пределах которой есть что-то смертельно опасное, гравитационное искажение, электрические вихри, огненные столбы или кислота.
В основном аномалии разбросаны по территории зоны практически бессистемно. Где-то они плотно кучкуются, где-то их почти нет. И на вопрос о качестве их реализации есть традиционно два ответа. С одной стороны, практически все аномалии хоть и заметны, но в глаза не бросаются, не позволяя тем самым расслабленно перемещаться по зоне. А в местах особо плотных скоплений этих смертельных ловушек действительно приходится кидаться болтами, для того чтобы прокладывать себе безопасный путь. В эти моменты реально страшно сделать шаг влево или вправо.
С другой стороны, в том же «Пикнике на обочине», с которым неизбежно придется проводить параллели еще не раз, зона тоже выглядела как просто заброшенная местность, однако аномалии и характер были намного более тонкими, неявными. Да, там тоже чаще всего встречалось гравитационное искажение, которое, кстати, было вообще не видно. Их надо было проверять гайками, но помимо них встречались и более экзотичные явления, например, колесо, тень от которого падала в сторону солнца, а не от него. И это вроде бы не несет прямой угрозы, но все равно ты чисто инстинктивно, наверняка, посторонишься ее. В игре в каждой аномалии действуют конкретные и уже известные факторы: гравитация, огонь, электричество, кислота, что несколько разрушает загадочность. Непонятно только, как они образовались, но не что и как они с тобой сделают.
В этом смысле все несколько лучше с артефактами. Что это такое и почему они способны на то, что делают, непонятно решительно. Каждый из многочисленных артефактов в игре имеет свои особенности вроде повышенной выносливости носителя за счет пониженной устойчивости к радиации. Чем реже артефакт, тем более ярко выраженные полезные свойства у него обнаруживаются, но, с другой стороны, тем больше денег за него отвалит ближайший барыга. А еще артефакты выглядят так, что тяжело однозначно сказать, из чего они образовались. Стоит отметить, что с книжным оригиналом они имеют не так много общего, но тут придраться, на самом деле, особо не к чему.
Описанные в «Пикнике на обочине» диковинки с точки зрения игры представляли бы минимум интереса, а так добавился некий драматический выбор: продавать хорошую находку, чтобы купить что-то крутое, или таскать ее у себя на поясе и радоваться позитивным эффектам.
Кстати, раньше схема поиска и получения артефактов была намного более любопытной. Надо было со специальным детектором шарахаться в особых аномальных зонах и по приборам находить изначально невидимые предметы. Соответственно встречались они намного реже и стоили значительно дороже. В итоговой версии артефакты просто рассыпаны по поверхности зоны как яблоки вокруг яблони по осени, собирай - не хочу. К счастью, в следующих частях серии к этой идее вернулись.
Конечно же есть монстры и мутанты. Вот к ним нет вообще никаких претензий. На самом деле каждая, ну кроме, может быть, кабанов и слепых псов, — это харизматичная гадина со своими повадками, ареалом обитания и налетом загадочности в плане происхождения. Есть свиньи-мутанты, в которых бывших хрюшек и не узнать и которых в S.T.A.L.K.E.R. любовно зовут «плоть». Есть тушканчики – мелкие, но многочисленные и очень кусачие твари. Eсть снорки, похожие на людей существа в противогазах, обитающие преимущественно в подземельях. Ловкие, живучие и стабильно доставляющие кучу проблем при встрече в тех же подземельях.
Крайне редко можно встретить и других любопытных существ - псевдогигантов, которые представляют собой огромные головы на двух ногах с непонятным происхождением и непробиваемым лбом с костью в 10 сантиметров. Но больше всех раздражают полтергейсты, обладающие телекинетическими способностями, невидимые чудаки, швыряющиеся в главного героя различными ящиками, бочками и прочим подножным хламом. Раздражают, собственно, тем, что увидеть и убить их не так легко, а если не убить, то кидаться мусором будут постоянно. Впрочем, бьют они не больно, так что давят скорее чисто психологически.
Королями же этого зверинца являются контролеры и кровососы. Первые выглядит неприметно, просто как человек-мутант с опухшей головой, но каждая встреча с ними выливается в головную боль. Мало того, что эти товарищи больно бьют главного героя по голове, что тот роняет оружие из рук, так еще и нападают обычно издалека, что фиг прицелишься. Но справедливости ради стоит отметить, что в ближнем бою опасности практически не представляют. Знамениты контролеры преимущественно тем, что с завидной регулярностью всплывают в локальном фольклоре, а вот кровососы - это уже чуть ли ни визуальный символ игры.
Это высокие сутулые человекоподобные твари с щупальцами на нижней челюсти, предпочитают охотиться по ночам или просто в темных местах, умеют делаться невидимыми и вообще в столкновения с ними лучше лишний раз не влезать. На короткой дистанции это очень грозный противник, впрочем, несмотря на все потенциальные опасности, мутанты — это не основная проблема.
Большую часть времени главному герою предстоит убивать людей: военных, бандитов, сталкеров-одиночек и представителей вражеских фракций. Рассказать о последних имеет смысл в привязке к тем самым локациям, где развиваются события и с кратким освещением этих самых событий. К счастью, много времени это не займет, потому что сюжет во всех частях S.T.A.L.K.E.R. крайне пунктирный и намоточный, ни на какой драматизм, глубокий психологизм он не замахивается и даже не пытается. История нужна скорее, как повод для того, чтобы перейти на следующую локацию.
Продолжение статьи уже скоро.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила