В далеком ноябре 2006 года, 13 лет назад, компания Microsoft анонсировала операционную систему Windows Vista. Прожила она недолго. Как сообщает Википедия, последняя версия 6.0.6002.18005 Service Pack 2 от 25 мая 2009 года. Многие пользователи этой системы взгрустнули, что поддержки больше не будет, и забросили эту систему. А напрасно. На самом деле, обновления безопасности на эту систему выходят и по сей день. Дело в том, что на том же сам ядре основана система Windows Server 2008, на которую Microsoft продолжает стабильно выпускать обновления. И все обновления для серверной системы прекрасно устанавливаются на Висту. Конечно, через центр обновлений обновиться не удастся, придется устанавливать все обновления вручную.

Компания Microsoft случайно или намеренно затруднила не только обновление из Центра обновлений, но и даже запуск самого центра обновлений. Сразу после установки оригинального образа Windows Vista SP2 у вас не заработает Центр обновлений. Нужно вручную скачать и установить 9 обновлений и Internet Explorer 9. Нужно установить следующие обновления: kb3078601, kb3087039, kb3109094, kb3145739, kb3161664, kb3205638, kb4012583, kb4015195, kb1015380. После чего можно установить Office 2010 и в нем выбрать – устанавливать обновления автоматически. Таким образом это настроит Центр обновлений на поиск обновлений для всех продуктов Microsoft.

Далее нужно включить Центр обновлений и установить все предложенные там обновления для Vista и всех продуктов Microsoft. Причем не стоит в параметрах устанавливать автоматическую установку обновлений, система может зависнуть и потом долго отменять установку не установившихся обновлений. Лучше всего выбрать только поиск обновлений и устанавливать их, выделяя по частям.

Максимальная версия офиса, который будет работать в этой системе, это Microsoft Office 2010. Его функциональности более чем достаточно для любых задач. Конечно, существуют бесплатные пакеты офисных программ, но ни в одной из них нет полной функциональности MS Office, например, если в файлах Excel есть макросы, они могут не работать в сторонних офисах. Также документы, созданные в MS Office, могут некорректно отображаться в других программах.

На сегодняшний день все самые свежие обновления ставятся напрямую из Центра обновлений. Всего в Центре обновлений на оригинальный образ будет предложено более 270 обновлений для Windows Vista и Office 2010. После чего нужно найти в каталоге обновлений обновления в период с 2014 по 2018, начиная с KB3170455 до KB4344104, их будет около 120 штук, и установить вручную. Можно воспользоваться командным файлом. Можно скачать все обновления, далее устанавливать их такой командой:

start /wait "" "%~dp0windows6.0-KB3170455-x64.msu" /quiet /norestart – где windows6.0-KB3170455-x64.msu файл с обновлением. Нужно быть готовым к тому, что даже с использованием командного файла установка обновлений может занять сутки. В процессе установки последних обновлений может произойти такая ситуация, что Vista не сможет загрузиться, выдавая ошибку проверки цифровой подписи. В этом случае нужно загрузиться с оригинального образа и выбрать восстановление загрузки.

Следить за выходящими ежемесячными обновлениями можно на странице https://support.microsoft.com/ru-ru/help/4530719. Там слева можно увидеть все выходившие обновления. Скачивать обновления придется вручную. Заходим в каталог обновлений - https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=KB4525239 Там показываются только ежемесячные пакеты обновлений, начиная с 11 сентября 2018 года. Вписываем там название обновления и скачиваем. Последняя версия ядра системы Windows Vista на сегодняшний день имеет номер 6.0.6003.20686. Об этом сообщает, например, AIDA64. Также регулярные обновления получает браузер Internet Explorer 9. Просто так получить на него обновления не получится, в центре обновлений их не будет. Нужно зайти в каталог обновленийhttps://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=Internet Explorer 9 Windows Server 2008 x64И поискать фразу «Internet Explorer 9 Windows Server 2008 x64». В результате появится список обновлений для IE9.



Итак, какие версии программ будут работать на Vista.

7-Zip — свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия данных. Поддерживаются все версии, вплоть до самой последней 19.02.

ACDSee — коммерческая (в прошлом — условно-бесплатная) программа для просмотра и управления коллекцией изображений. Новые версии программы не будут работать. Последняя рабочая версия 7.1.163.

Adobe Acrobat Reader DC - программа для работы с PDF файлами, может конвертировать их в Word, дает возможность просматривать документ на любых устройствах, умеет добавлять электронные подписи, аннотации. Новые версии программы не будут работать. Последняя рабочая версия 29.0.0.112.

Adobe Flash — это мультимедийная платформа компании Adobe Systems для создания веб-приложений или мультимедийных презентаций. Поддерживаются все версии, вплоть до самой последней 32.0.0.303.

Adobe Shockwave — мультимедийная платформа для воспроизведения shockwave-контента. Поддерживаются все версии, вплоть до самой последней 12.3.5.205.

HxD Hex Editor - это бесплатный шестнадцатеричный редактор, позволяющий редактировать исполняемые файлы в бинарном коде. Поддерживаются все версии, вплоть до самой последней 2.3.

Internet Explorer 9 — это версия обозревателя Internet Explorer от Microsoft, выпущенная 14 марта 2011 года. Поддерживаются все версии, вплоть до самой последней 9.0.185.

Java Runtime Environment — это среда, необходимая для выполнения Java-приложений. Поддерживаются все версии, вплоть до самой последней 13.0.1.

K-Lite Codec Pack — это универсальный набор декодеров и утилит для просмотра аудио- и видео файлов. Поддерживаются все версии, вплоть до самой последней 15.3.0.

NET Framework — это программная платформа, выпущенная компанией Microsoft. Новые версии программы не будут работать. Последняя рабочая версия 4.6.1.

Microsoft Office 2010 — это пакет офисных программ для работы с текстами, таблицами, базами данных, презентациями. Поддерживаются все версии, вплоть до самой последней 14.0.7237.5000.

Microsoft Silverlight — это программная платформа для запуска интернет-приложений. Поддерживаются все версии, вплоть до самой последней 5.1.50906.

Maxthon — это бесплатный веб-браузер. Поддерживаются все версии, вплоть до самой последней 5.3.8.1600.

Mozilla Firefox — это свободный браузер на движке Gecko, разработкой и распространением которого занимается Mozilla Corporation. Новые версии программы не будут работать. Последняя рабочая версия 52.9.0 ESR.

Open Broadcaster Software (OBS) — это бесплатная программа для записи видео и потокового вещания. Новые версии программы не будут работать. Последняя рабочая версия 21.0.1.

VirtualBox — это программный продукт для виртуализации различных операционных систем. Поддерживаются все версии, вплоть до самой последней 6.1.0.

Paint.NET — это бесплатный растровый графический редактор. Новые версии программы не будут работать. Последняя рабочая версия 3.5.11.

Punto Switcher — это программа для автоматического переключения между различными раскладками клавиатуры в операционных системах семейства Microsoft Windows и macOS. Поддерживаются все версии, вплоть до самой последней 4.4.4.489.

uTorrent — BitTorrent-клиент, позволяющий обмениваться файлами в сети torrent. Новые версии программы не будут работать. Последняя рабочая версия 3.5.5 Build 45311.

Vegas — это профессиональная программа для монтажа видео. Новые версии программы не будут работать. Последняя рабочая версия 12.0.770.

VLC — это свободный кроссплатформенный проигрыватель аудио и видео файлов. Программа работает на большинстве современных операционных систем и мобильных платформ. Поддерживаются все версии, вплоть до самой последней 3.0.8.

WinDjView — это свободная программа для просмотра файлов в формате DJV и DjVu. Поддерживаются все версии, вплоть до самой последней 2.1.

WinRAR — это архиватор, позволяющий работать с архивами формата RAR. Поддерживаются все версии, вплоть до самой последней 5.80.

AIDA64 — это утилита для отображения подробного состава оборудования и тестирования стабильности компьютера. Поддерживаются все версии, вплоть до самой последней 6.20.5300.

ArtMoney — это программа для модификации процессов в памяти, например, для получения виртуальных денег или очков опыта в играх. Поддерживаются все версии, вплоть до самой последней 8.07.1.

Clickermann - программа для имитации событий мыши и клавиатуры. Поддерживаются все версии, вплоть до самой последней 4.13.014.



Dism++ - графический интерфейс для встроенной системной утилиты dism.exe, позволяющей выполнять различные действия, связанные с резервным копированием и восстановлением системы. Поддерживаются все версии, вплоть до самой последней 10.1.1000.100.

Duplicate File Detective - программа для быстрого поиска дубликатов файлов по содержимому. Поддерживаются все версии, вплоть до самой последней 6.2.58.



Google Chrome — браузер, разрабатываемый компанией Google на основе свободного браузера Chromium и движка Blink (до апреля 2013 года использовался WebKit). Новые версии программы не будут работать. Последняя рабочая версия 50.0.2661.102.

SeaMonkey — свободный браузер для работы в Интернете. Поддерживаются все версии, вплоть до самой последней 2.49.5. SolveigMM Video Splitter - простой и мощный редактор для видео файлов различных форматов. Поддерживаются все версии, вплоть до самой последней 7.3.1906.10.

TeamViewer — программа для удаленного управления другим компьютером. Новые версии программы не будут работать. Последняя рабочая версия 14.2.8352.

Telegram — кроссплатформенный мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и любыми файлами многих форматов. Поддерживаются все версии, вплоть до самой последней 1.8.15.

Tor Browser — официальная портативная сборка от The Tor Project, Inc, объединяющая Tor с Firefox ESR (включая дополнения NoScript, Torbutton и HTTPS Everywhere). Новые версии программы не будут работать. Последняя рабочая версия 7.5.6.

Total Commander — файловый менеджер с закрытым исходным кодом, работающий на платформах Microsoft Windows и Android. Поддерживаются все версии, вплоть до самой последней 9.22а. TurboTop - это легкая и эффективная утилита, которая дает вам возможность сделать любое видимое окно, чтобы оно оставалось «всегда наверху», не закрываясь другими открытыми окнами. Поддерживаются все версии, вплоть до самой последней 2.8.

UltraISO — программа для Windows, основной функцией которой является создание, редактирование и конвертирование различных форматов CD и DVD-образов. Поддерживаются все версии, вплоть до самой последней 9.7.2.3561.

Ummy Video Downloader - отличный инструмент для скачивания на свой компьютер абсолютно любого видеоролика с портала YouTube. Поддерживаются все версии, вплоть до самой последней 1.10.7.0.

Максимально возможная видеокарта на Vista это GeForce 1080ti. Этой видеокарты даже сейчас более чем достаточно для многих игр. Максимально возможный драйвер 372.70, но по отзывам пользователей лучшую производительность показывает версия 365.19. Чтобы включить поддержку DX11, достаточно установить обновление KB971512. Практически все современные популярные игры имеют поддержку DirectX11. Это такие игры, как Apex Legends, Sekiro: Shadows Die Twice, Metro Exodus, Resident Evil 2, Far Cry New Dawn, Need for Speed Heat. Необязательно собирать все обновления системы самому. Если хорошо поискать, в интернете можно найти готовые образы Vista версии 6.0.6003.20686. Таким образом, операционная система Windows Vista все еще является безопасной и функциональной. И если для вашего оборудования есть драйверы под эту систему, то ею вполне можно пользоваться.

