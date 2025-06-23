Игра достигла миллиона уникальных пользователей за первые сутки после релиза

Студия Sloclap выпустила срочное обновление Patch 0.5 для своей новой футбольной игры Rematch, чтобы улучшить стабильность сети и работу матчмейкинга. Это стало реакцией на высокую нагрузку, возникшую после официального запуска проекта. За первый день после выхода игру попробовали более 1 миллиона уникальных игроков, что сделало её одним из самых успешных дебютов года.

В Steam одновременно играли свыше 92,841 пользователя, что указывает на масштабный интерес к игре. Однако вместе с популярностью выявились проблемы: сбои в сетевой синхронизации мяча между участниками матча, длительные очереди и общая нестабильность серверов. В сообщении от разработчиков подчеркивается, что хотя часть багов исправлена, некоторые ошибки всё ещё могут встречаться при определённых условиях.

Одним из главных недостатков стало отсутствие кросс-плей на момент старта. Хотя функция была обещана ранее, студия сообщила о временной приостановке этой возможности незадолго до раннего доступа. Тем не менее, команда подтвердила, что внедрение мультиплатформенного взаимодействия остаётся в приоритете, и планируется реализовать его в одном из будущих апдейтов.

Для тех, кто ждал футбольного экшена нового поколения, этот старт стал важным этапом: он показал как потенциал проекта, так и необходимость доработок. Остаётся ждать, как быстро будут решены основные проблемы и какие новые режимы добавятся в будущем. Но одно ясно уже сейчас: Sloclap делает ставку на развитие игры постепенно, с учётом отзывов сообщества и необходимости устранять технические сложности.