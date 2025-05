Stormind Games помогает Hangar 13 создать максимально реалистичный мир Сицилии начала XX века

Компания Hangar 13 продолжает раскрывать детали своего нового проекта — Mafia: The Old Country. В отличие от предыдущих частей, действие игры переносится в начало XX века и разворачивается в Сицилии. Чтобы добиться максимальной исторической точности и культурной глубины, разработчики объединились с итальянской студией Stormind Games, известной по таким проектам, как Remothered: Broken Porcelain и A Quiet Place: The Road Ahead.

Судя по новому видео-интервью с ключевыми членами обеих команд, основная цель — не просто показать мафию, но передать дух времени, стиль жизни и даже бытовые детали. По словам Сальво Фалличи из Stormind Games, важна каждая мелочь, чтобы игрок чувствовал себя частью мира, где всё настоящее. Это касается не только одежды и речи персонажей, но и предметов — например, ножей. Как рассказал Стив Ноукс, художественный руководитель Hangar 13, найти подходящие образцы оружия было непросто. Пришлось лично посетить небольшие мастерские, где мастера до сих пор выковывают клинки вручную, сохраняя региональные особенности.

Алекс Кокс, геймдиректор, подчеркнул, что игра погрузит пользователя в жизнь одного из главарей мафии, дав возможность прочувствовать, каково это — строить свою империю в условиях, когда закон был лишь словом, а власть держалась на уважении и страхе. Историки и специалисты по эпохе консультировали команду, чтобы события и поведение персонажей соответствовали реальным историям тех лет.

Ещё одна важная черта новой части — смена локаций. Если предыдущие Mafia были сосредоточены на крупных городах, то в этот раз основное действие происходит в сельской местности Сицилии. Это позволило создать более органичную среду, где природа становится полноценным участником повествования.

Всё это говорит о том, что Mafia: The Old Country будет не просто очередной игрой про бандитов и автомобили. Это попытка рассказать историю так, как она могла быть на самом деле. А значит, каждый шаг по каменистой дороге Сицилии, каждый взгляд из тени улочки и каждый звук железа о дерево будут иметь значение.