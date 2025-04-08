Студия Reburn объявила дату выхода нарративного шутера La Quimera про мегаполис будущего и запустила запись на закрытый бета-тест перед релизом

Украинская студия Reburn объявила дату выхода своего первого оригинального проекта — нарративного шутера La Quimera. Игра выйдет 25 апреля на PC через Steam по цене $29.99, а уже 12 апреля стартует 24-часовой закрытый бета-тест. Желающие могут подать заявку на участие через страницу игры в Steam, правда, количество мест ограничено. В рамках теста будет доступна часть одной из ключевых миссий, которую можно пройти как в одиночку, так и в кооперативе до трех игроков.

Действие La Quimera разворачивается в футуристическом латиноамериканском мегаполисе Nuevo Caracas. Игроки возьмут на себя роль наемников, оказавшихся в центре конфликта между корпорациями и таинственными силами, стирающими границы между реальностью и иллюзиями. Особенностью игры станет использование экзокостюмов с уникальными способностями — от многопоточных электрошоков до сканирования окружения.

Недавно вышел первый игровой трейлер, демонстрирующий смесь научно-фантастического сеттинга, латиноамериканского мистицизма и динамичных перестрелок. Разработчики обещают разнообразных роботизированных противников, футуристическое оружие и возможность кооперативного прохождения всей кампании. Над сюжетом работали Николас Виндинг Рефн (известный по фильмам "Драйв" и "Неоновый демон") и E.J.A. Уоррен.

Reburn собрала команду из ветеранов индустрии, включая разработчиков всей трилогии Metro. Руководителем проекта стал Олександр Костюк, отвечавший за геймплей и ИИ в играх серии. Основатель студии Дмитро Лимар ранее возглавлял украинское подразделение 4A Games.