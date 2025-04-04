Capcom предупредила о жестких мерах против читеров в новом режиме Arena Quests для Monster Hunter Wilds

Capcom объявила о планах активного противодействия читерам в предстоящем обновлении Monster Hunter Wilds. С выходом Title Update 1 в игре появится новый соревновательный режим Arena Quests с рейтинговой системой и косметическими наградами за лучшее время прохождения. Несмотря на отсутствие встроенной античит-системы, разработчики намерены строго наказывать нарушителей.

В официальном заявлении компания предупредила, что подтвержденные случаи использования читов будут караться удалением наград, дисквалификацией из режима Arena Quests или даже полной блокировкой аккаунта. Особенностью политики Capcom стало предупреждение о коллективной ответственности — если в команде обнаружат читера, все участники квеста могут лишиться наград и достижений.

Интересно, что выявление нарушителей будет происходить преимущественно через систему жалоб от игроков, поскольку Monster Hunter Wilds изначально разрабатывалась без античит-защиты. Это решение, с одной стороны, обеспечило хорошую работу игры на Linux и Steam Deck, но с другой — усложнило борьбу с нечестными игроками. Capcom особо подчеркивает, что случайно пострадавшим игрокам компенсации предоставляться не будут, и советует немедленно выходить из квеста при подозрении на читерство.



Новый режим Arena Quests позволит игрокам соревноваться за лучшее время как в одиночку, так и в команде с Support Hunters. Косметические награды в виде подвесок будут доступны честным игрокам, а в будущем могут появиться и другие способы их получения.



