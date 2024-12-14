Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Onimusha: Way of the Sword выйдет на ПК и консолях в 2026 году
На PC и консолях ожидается выход новой игры Onimusha: Way of the Sword, которая была анонсирована на церемонии The Game Awards.

У поклонников серии Onimusha есть повод для радости, поскольку сегодня была анонсирована новая часть под названием Onimusha: Way of the Sword. Игра будет доступна для PC и консолей и ожидается, что она появится в 2026 году. Анонсированная игра была продемонстрирована во время церемонии The Game Awards с помощью трейлера. Из трейлера стало ясно, что игра сохраняет уникальную атмосферу первых частей серии, но предложит совершенно новый геймплей.

Согласно пресс-релизу от CAPCOM, действие Onimusha: Way of the Sword разворачивается в эпоху Эдо в Киото. В это время, когда в Японии царит мир, древний город Киото охватывает зло. Демоническое существо Генма овладевает городом, превращая его в ужасающее и тревожное место. В дебютном трейлере мы видим одного самурая, вооруженного перчаткой Они, сражающегося с адскими созданиями из другого мира. Зрители могут ожидать эпических и кровопролитных схваток на мечах.

Анонс Onimusha: Way of the Sword стал неожиданностью для фанатов серии, особенно после неудачного ремастера первой части под названием Onimusha: Warlords, который вышел в 2019 году. Многие фанаты были разочарованы ремастером, который раскрыл проблемы стареющей игры. Однако новая часть Onimusha обещает удовлетворить ожидания фанатов.

#onimusha: way of the sword
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России построят новый завод, который будет производить не менее 3,5 тысяч тракторов в год
14
Благодаря двигателю Ал-51ф1 Су-57 сможет разгоняться до сверхзвуковых скоростей за 8,5 секунд
13
Астронавты очередной раз не смогли вернуться с МКС домой, отстыковка Cargo Dragon не состоялась
6
В России началось производство более дешевого и не менее эффективного аналога Bayraktar
1
БМПТ «Терминатор» на учениях - выстрелы трассерами вырубили лес
7
Опубликован список устройств Xiaomi, Poco и Redmi, получивших HyperOS 2.0, и график развёртывания
+
ISW: Роскомнадзор активно тестирует в регионах отечественный Рунет
47
Российская армия внедрила уникальные «светофоры» для борьбы с дронами
+
Brabus представил три обновленных модели Mercedes-AMG: купе GT, седан C 63 и кроссовер GLC 63
1
Затраты на производство чипов TSMC в США могут быть на 30% выше
+
Математик из Южной Кореи нашёл решение сложной теоремы узких дверей и широких диванов
1
Vivo анонсирует новый суббренд Jovi: три устройства замечены в базе GSMA
+
Автомат Калашникова признали на Западе величайшим оружием всех времен
+
NVIDIA RTX 5090 будет на 70% быстрее видеокарты предыдущего поколения
8
Исследование показало , что лишь 1% владельцев электромобилей захотели вернуться к моделям с ДВС
+
Российские морпехи взяли под контроль стратегические укрепрайоны ВСУ в Курской области
5
В Москве построят новый станкостроительный завод стоимостью почти 12 млрд рублей
2
Известный инсайдер подтвердил вертикальное расположение камер в iPhone 17 Air
+
Новобранцы осваивают Т-80 на Дальнем Востоке - танки готовят к суровым условиям
+
Китайский бизнесмен показал сотни графических чипов NVIDIA H200, купленных в обход санкций США
+

Популярные статьи

Indiana Jones and the Great Circle — яркий пример деградации игровой индустрии
127
Краткий обзор накопителя 2,5" SSD Smartbuy Revival 3 240GB
6
Су-57 впервые замечен с новым двигателем, увеличивающим малозаметность
16
Почему консоли PlayStation всухую обыгрывают тандем Nintendo Switch и ПК
17
Почему 16 Гб ОЗУ мало для игрового ПК, и что по этому поводу говорят результаты тестов
13
Почему Linux многим и даром не нужен, или как я паковал GIMP в формат Installer-SH
15
В России в ноябре 2024 года открыто более 16 новых производств
10
Новый электрический Dodge Charger - мощь давних традиций в новой оболочке
1
Обзор материнской платы MSI B760M Project Zero в составе сборки MSI
2
История Ан-22 «Антей» - как создавался самый мощный транспортник Советского Союза
2

Сейчас обсуждают

Сергей Гончар
07:59
Прочитав статью, такое ощущение как будто в мусоре покапался.
Почему нет смысла ждать GeForce RTX 5060, и может ли видеокарта за 25 000р тянуть все игры в 1080р
Gamandril
07:52
Кривой сборкой для игр конечно же. Одной видеокарты в современных реалиях недостаточно. Та же винда жрет видеопамять как не в себя и на линуксе в тяжелых рабочих столах наблюдается то же самое, а треб...
ТОП-10 ошибок при выборе комплектующих для игрового ПК
Gamandril
07:48
Вы пишете о рабочих программах, но большинство пользователей задействуют функцию использования ОЗУ для замещения нехватки видеопамяти в играх, выставляя высокие настройки графики. Если конфигурация ад...
ТОП-10 ошибок при выборе комплектующих для игрового ПК
Gamandril
07:45
Опять сборник плохих советов для начинающих от непонимающих пользователей с самомнением. Вот тут про процессоры, видеокарты и влиянии сборки ПК, включая выбор процессора со встроенным видео ядром со з...
ТОП-10 ошибок при выборе комплектующих для игрового ПК
Stanislav_i
07:44
TLOU крута, безусловно. Мне еще очень понравились A Plague Tale Inocent / Requiem. Вообще не ожидал такого уровня графики, геймплея и погружения в происходящее от неизвестного (для меня) тайтла.
Indiana Jones and the Great Circle — яркий пример деградации игровой индустрии
Сергей Гончар
07:44
Это точно.
Indiana Jones and the Great Circle — яркий пример деградации игровой индустрии
Gamandril
07:41
Чушь какая-то. Если у автора руки не из наждачной бумаги, то ничего не сотрется. Лак тоже стоит денег, а так - да хоть прозрачный скотч поверх наклеить можно, если так уж нужно. Во многих дешевых клав...
Как защитить клавиатуру от износа с помощью лака для ногтей на реальном примере
Павел Хамлов
07:40
Это же Чимбал. У него куда не ткни все из говна и палочек от мороженного. Рассуждает о высоких материях на клавиатуре дешевле пачки сигарет.
Как защитить клавиатуру от износа с помощью лака для ногтей на реальном примере
Stanislav_i
07:38
У меня пока так же. Но, надеюсь, дальше игра раскроется. Ну хоть как-то. Пока судить рано.
Indiana Jones and the Great Circle — яркий пример деградации игровой индустрии
Сергей Гончар
07:37
Ничего не понял, но интересно.
Indiana Jones and the Great Circle — яркий пример деградации игровой индустрии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем