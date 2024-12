На PC и консолях ожидается выход новой игры Onimusha: Way of the Sword, которая была анонсирована на церемонии The Game Awards.

У поклонников серии Onimusha есть повод для радости, поскольку сегодня была анонсирована новая часть под названием Onimusha: Way of the Sword. Игра будет доступна для PC и консолей и ожидается, что она появится в 2026 году. Анонсированная игра была продемонстрирована во время церемонии The Game Awards с помощью трейлера. Из трейлера стало ясно, что игра сохраняет уникальную атмосферу первых частей серии, но предложит совершенно новый геймплей.

Согласно пресс-релизу от CAPCOM, действие Onimusha: Way of the Sword разворачивается в эпоху Эдо в Киото. В это время, когда в Японии царит мир, древний город Киото охватывает зло. Демоническое существо Генма овладевает городом, превращая его в ужасающее и тревожное место. В дебютном трейлере мы видим одного самурая, вооруженного перчаткой Они, сражающегося с адскими созданиями из другого мира. Зрители могут ожидать эпических и кровопролитных схваток на мечах.

Анонс Onimusha: Way of the Sword стал неожиданностью для фанатов серии, особенно после неудачного ремастера первой части под названием Onimusha: Warlords, который вышел в 2019 году. Многие фанаты были разочарованы ремастером, который раскрыл проблемы стареющей игры. Однако новая часть Onimusha обещает удовлетворить ожидания фанатов.