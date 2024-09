Это обновление позволит игрокам с графическими процессорами NVIDIA GeForce RTX 40 Series повысить производительность игры и сохранить графическую точность на высоком уровне

Мобильное тестирование игры Once Human начнется 19 сентября 2024 года для пользователей iOS и Android. Жители Северной Америки, Европы, Японии и Южной Кореи смогут присоединиться к тестированию игры на своих мобильных устройствах и оставить свой отзыв разработчикам. Кроме того, разработчики сообщили, что PC-версия Once Human теперь поддерживает NVIDIA DLSS 3, что позволяет игре сохранять высокую графическую точность при повышенной производительности. Обладатели графических процессоров NVIDIA GeForce RTX 40 Series смогут воспользоваться этой функцией.

Для участия в мобильном тестировании игры Once Human игрокам нужно будет скачать версию игры с официального сайта. Однако количество мест для игроков ограничено, поэтому страница регистрации будет закрыта, как только будет достигнуто максимальное число участников. По окончании теста все данные о нем будут удалены.



Кроме того, 12 сентября будет запущен Season 2 Battle Pass игры Once Human. В боевом пропуске будут представлены ограниченные серии косметических предметов, включая шкуры для рюкзака и оружия, наборы мебели и другие предметы. В настоящее время все эти предметы доступны через боевой пропуск, но 19 сентября в Магазин будут добавлены новые платные предметы, которые игроки смогут приобрести. Среди них - набор модов, кожа для рюкзака, кожа для оружия и другие предметы.



В Battle Pass доступны два платных трека: основной за 9,99 доллара и премиум за 23,99 доллара. Оба трека предоставляют игрокам различные косметические предметы и расходные материалы.