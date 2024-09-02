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ddr22
Появились первые бенчмарки 8-ядерного процессора Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-42-100
Этот процессор предназначен для более бюджетных и массовых ноутбуков, которые предлагают платформу Snapdragon X для работы с искусственным интеллектом

Появились первые бенчмарки 8-ядерного процессора Snapdragon X Plus «X1P-42-100» от Qualcomm, которые показывают низкую производительность его графического процессора (GPU). В тестах CPU этот процессор также оказался медленнее на 20%.

Этот чип предназначен для более бюджетных ноутбуков и должен привлечь основную аудиторию, которая интересуется сегментом ПК с искусственным интеллектом. Процессор Snapdragon X Plus имеет восемь ядер Oryon с тактовой частотой от 3,24 ГГц до 3,42 ГГц и интегрированный графический чип Adreno X1-45 с частотой 280 МГц и производительностью 1,7 TFLOPs, что намного ниже, чем у других моделей.

В бенчмарках процессор набрал 649 баллов в многоядерном тесте Cinebench 2024, что на 20% меньше, чем у 10-ядерной модели в Microsoft Surface. В Blender этому процессору потребовалось 2 минуты и 3 секунды для рендеринга стандартного теста.

В Geekbench 6 процессор Snapdragon X Plus достигает 2422 баллов в однопоточном тесте и 11386 баллов в многопоточном тесте. При тестировании GPU в 3DMark Time Spy процессор набрал всего 916 баллов в графике и 3181 балл в CPU, а в Steel Nomad - 1159 баллов и 8,6 FPS.

В игре Shadow of The Tomb Raider процессор Snapdragon X Plus показал низкую производительность, среднее количество кадров в секунду (FPS) составило 18 при низких настройках и 12 при высоких настройках в разрешении 1080p. В сравнении с процессором X Elite, который достигает почти 33 FPS, производительность Snapdragon X Plus оказалась значительно ниже.

 

Хотя цена ноутбуков с этим процессором начинается от 700 долларов США, что делает их конкурентоспособными на рынке, Qualcomm может столкнуться с трудностями с появлением процессоров Lunar Lake и Kraken Point от других производителей в ближайшие месяцы, которые могут предложить более высокую производительность.

#snapdragon
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