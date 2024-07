Частные сервера Turtle WoW представляют новую версию игры World of Warcraft Vanilla под названием "Черепаха WoW 2.0", которая будет работать на Unreal Engine 5

Группа серверов Turtle WoW представляет фанатское расширение для игры World of Warcraft Vanilla под названием Mysteries of Azeroth. Это расширение добавляет новый контент в оригинальную игру, такой как играбельные расы, новые зоны и рейды, а также новые возможности.

Самая значительная новость состоит в том, что группа уже работает над новой версией под названием "Черепаха WoW 2.0", которая использует графический движок Unreal Engine 5. Благодаря этому переносу, игра получит значительно улучшенную графику, как показано на предоставленных снимках экрана. Кроме того, новая версия будет поддерживать мобильные устройства на базе Android и включать апскейлеры NVIDIA DLSS и AMD FSR.

Команда обещает плавную работу игры на современных компьютерах, хотя требования для новых графических эффектов будут более высокими. Они также планируют расширить функциональность игры, включая больше квестов, изменяемое поле зрения, полную поддержку дополнений и новые инструменты для моддинга. Новая версия должна быть выпущена в следующем году.

Эта инициатива Turtle WoW является уникальной и амбициозной, поскольку они переносят всю игру на новый игровой движок. Это вызывает надежды на то, что официальная компания Blizzard также сможет в будущем обновить графику своей игры. В то же время, Blizzard планирует выпустить десятое расширение для World of Warcraft под названием The War Within 26 августа.