Компания Thermaltake представила новую серию блоков питания Toughpower SFX Platinum, специально разработанную для компактных и высокопроизводительных ПК. Эти блоки питания имеют компактные размеры и могут легко вписаться в корпуса ITX и ATX. Они соответствуют стандартам ATX 3.1 и оснащены собственным разъемом PCIe 12V-2x6, обеспечивающим стабильное питание для видеокарт нового поколения PCIe 5.0. Серия доступна в трех вариантах мощности: 750 Вт, 850 Вт и 1000 Вт.

Блоки питания серии Toughpower SFX Platinum поставляются вместе с переходником с SFX на ATX, что позволяет устанавливать их в корпуса ATX. Они совместимы с новейшими стандартами Intel SFX 12 V 4.1 и ATX 12 V 3.1, обеспечивая эффективное питание для видеокарт серии RTX 40 с разъемом PCIe 12+4pin. Кроме того, они поддерживают 8-контактные кабели PCIe для графических процессоров AMD и начальной серии RTX 40, что обеспечивает максимальную совместимость с GPU.

Блоки питания серии Toughpower SFX Platinum построены на 100% из высококачественных японских электролитических конденсаторов и соответствуют чрезвычайно строгим спецификациям, гарантирующим стабильную работу. Они имеют сертификат эффективности 80 Plus Platinum и достигают КПД до 92%. Для предотвращения перегрева и снижения шума, блоки питания оснащены 90-миллиметровым вентилятором с жидкостным подшипником, а встроенный вентилятор Smart Zero Fan вращается только при определенной нагрузке, чтобы минимизировать шум.

Серия Toughpower SFX Platinum идеально подходит для компактных ПК с ограниченным пространством. Они обеспечивают мощность, необходимую для поддержки высокопроизводительных компонентов, и соответствуют последним стандартам Intel SFX 12 V 4.1 и ATX 12 V 3.1. Серия также обладает полной совместимостью со стандартом ATX 3.1 и может работать с графическими процессорами нового поколения. Благодаря сертификации 80 Plus Platinum и низкому уровню пульсационного шума, эти блоки питания обеспечивают эффективную работу и минимальный уровень шума.