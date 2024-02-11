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ddr22
Команда разработчиков сиквела Cyberpunk 2077 в CD Projekt пополнилась новыми сотрудниками
Команда разработчиков сиквела Cyberpunk 2077 в CD Projekt пополнилась новыми сотрудниками из Ubisoft Massive, Playground Games и других известных студий

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Команда разработчиков сиквела Cyberpunk 2077 в CD Projekt пополнилась новыми сотрудниками из Ubisoft Massive, Playground Games и других известных студий. Студия проводит рекрутинг в США и Канаде для разработки проекта с кодовым названием "Проект Орион", который является сиквелом Cyberpunk 2077.

Официальное объявление представило новых сотрудников для офисов в Бостоне и Ванкувере. Также некоторые члены оригинальной команды перешли из Варшавы в студию на Восточном побережье. Команда разработчиков будет работать над "Project Polaris" - следующей частью франшизы Witcher.

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Особое внимание привлекло найм ведущего сценариста Анны Мегилл, чьи труды включают такие игры, как Control, Dishonored: Death of The Outsider, Avatar: Frontiers of Pandora, Guild Wars 2 и Fable. Другими новыми членами команды являются исполнительный продюсер Дэн Хернберг, директор по дизайну Райан Барнард и ведущий сценарист Александр Фрид. Компания ранее анонсировала многопользовательские элементы Cyberpunk, поэтому в команду были привлечены опытные сотрудники в области MMO.

#cyberpunk 2077
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