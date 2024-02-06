Это позволит системам иметь более высокую производительность, низкое энергопотребление и меньший вес

Компания Raytheon получила контракт стоимостью 20 миллионов долларов для разработки многочипового процессора следующего поколения. В рамках этого контракта Raytheon будет использовать коммерческие устройства от партнеров, таких как AMD, чтобы создать компактный микроэлектронный пакет с возможностью преобразования радиочастотной энергии в цифровую информацию с большей пропускной способностью и скоростью передачи данных.

Это позволит системам иметь более высокую производительность, низкое энергопотребление и меньший вес. Raytheon будет использовать новейшие стандарты в области межсоединений и совместимость с масштабируемыми требованиями обработки данных.

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Чипсеты от коммерческих партнеров будут интегрированы в интерпозер, разработанный и изготовленный компанией Raytheon с помощью процесса производства кремния 3D Universal Packaging. Этот проект будет управляться Акселератором технологий национальной безопасности и администрироваться подразделением ВМС в Индиане.