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Bublik1
В мире растёт популярность диеты «30 растений», улучшающей здоровье без смены вкусовых привычек
Реализация данной диеты крайне проста, а исследователи уже разработали систему баллов

Согласно недавним исследованиям, за последние 10 лет количество вегетарианцев в мире значительно выросло. Особенно это заметно в Европе, где реклама здорового образа жизни особенно заметна, а влияние зелёных остаётся значительным, несмотря на поражения на политической арене.

Рядовые потребители начинают задумываться об экологии, стремясь приобретать продукты, производство которых не нарушало природный баланс. Такие продукты поставляются фермерами, не использующими агрессивных удобрений и пестицидов, а особенно активными считаются жители Германии и Швейцарии. Причина проста, ведь у граждан этих государств традиционно высокие заработные платы, что порождает потенциал для выбора. Учёные всё ещё спорят о ценности вегетарианского образа жизни, но есть и другой путь. Некоторые специалисты утверждают, что не нужно полностью отказываться от мяса. Важно разнообразить рацион, а последние достижения в этой области вызывают повышенный интерес у диетологов. 

Например, активно популяризируется идея, в рамках которой людям предлагается съедать по пять порций овощей и фруктов в сутки. Такой рацион называется золотым рационом здорового питания и имеет массу приверженцев. Как выяснилось, не менее эффективна другая пропорция, о чём мы сегодня и поговорим. По мнению целого ряда экспертов, нужно съедать всего 30 порций растительной пиши в неделю. Согласно не самым достоверным данным, такая диета не только разнообразить питание, но и имеет глубокие долговременные последствия для здоровья. Задача проста: включить в рацион 30 различных видов растительных продуктов каждую неделю. И это не только фрукты и овощи. Считаются также бобовые, орехи, семена, цельнозерновые продукты, травы и специи. Чтобы внести немного азарта, эксперты разработали систему баллов: каждое растение приносит очко, хотя есть нюансы. Например, специи и травы – это всего четверть балла, а вот очищенные продукты вроде фруктовых соков или белого хлеба вообще не засчитываются.

Эта концепция вдохновлена проектом American Gut Project, в котором участвовали более 10 000 человек из США, Великобритании и Австралии. Результаты уже прошли верификацию и были подтверждены экспертами. Выяснилось, что у людей, которые едят больше разнообразных растений, наблюдается более богатый микробиом кишечника. А разнообразие микробов связано с крепким иммунитетом, снижением риска хронических заболеваний и даже улучшением психического здоровья. Другими словами, чем разнообразнее ваша тарелка, тем здоровее вы становитесь. И хотя традиционные рекомендации по питанию тоже способствуют улучшению микробиома, новая тенденция «30 растений» делает акцент на разнообразии, что добавляет дополнительный бонус к здоровью. По крайней мере, так пишут сами диетологи. Отмечается, что микробиом человека представляет собой триллионы микроорганизмов, которые живут в нашем пищеварительном тракте. Он играет ключевую роль в переваривании пищи, синтезе витаминов, поддержании иммунитета и даже влияет на наше психическое здоровье. Исследования показывают, что более разнообразный микробиом связан с крепким иммунитетом, снижением риска хронических заболеваний, улучшением настроения и когнитивных функций. Другими словами, чем разнообразнее ваша тарелка, тем здоровее вы становитесь. И хотя традиционные рекомендации по питанию тоже способствуют улучшению микробиома, «30 растений» делает акцент именно на разнообразии, что добавляет дополнительный бонус к здоровью.

Увы, но, как и любая модная тенденция, данный подход не лишён недостатков. Закупка 30 разных видов продуктов каждую неделю может ударить по бюджету. Да и времени на готовку потребуется больше. Но есть и лайфхаки: заморозка овощей, использование консервированных бобовых, закупка оптом и планирование меню заранее. Очевидно, что всё это потребует немного больше усилий, но специалисты говорят о пользе, что должно мотивировать миллионы людей по всей планете. Эксперты разработали целый свод полезных советов, позволяющих увеличить разнообразие без значительных временных и финансовых потерь. 

  • Меняйте привычные углеводы: замените белый рис на киноа, булгур, гречку или цельнозерновой кускус. Эти злаки не только полезнее, но и добавляют новые вкусы и текстуры в блюда.
  • Добавляйте орехи и семена: горсть миндаля, грецких орехов, семян чиа или льна – это не только вкусно, но и полезно для сердца.
  • Не забывайте про бобовые: добавьте чечевицу в суп, нут в салаты, фасоль в мексиканские блюда. Это отличный источник растительного белка и клетчатки.
  • Используйте замороженные и консервированные продукты: замороженные ягоды для смузи, консервированные помидоры для соусов, овощные смеси для рагу – это удобно и экономично.
  • Экспериментируйте с травами и специями: добавляйте свежий базилик, кинзу, мяту, укроп. Они придают блюдам яркий вкус и при этом считаются частью вашего растительного челленджа.
  • Пробуйте новые овощи и фрукты: кабачки, артишоки, батат, маракуйя – мир полон интересных продуктов, которые могут стать вкусным открытием.

«30 растений в неделю» – это не строгая диета и не очередное модное увлечение, а простой способ добавить больше пользы в повседневное меню. Это подход, который делает акцент на добавлении, а не на исключении продуктов. И хотя научные данные убедительно подтверждают его пользу, важно помнить: даже небольшие изменения в рационе могут дать большие результаты для вашего здоровья. Проблема лишь в том, что далеко не всегда мы можем себе позволить изменить наш привычный образ жизни.

По оценкам ООН, в настоящее время нехватку продовольствия испытывают сотни миллионов людей на планете, и больше миллиарда не имеют доступа к качественной воде. Кроме того, современный человек всё время куда-то спешит, ну а время – это главный враг здорового питания. Рекомендаций на эту тему диетологи не дают, ну а выбор рациона питания далеко не всегда зависит от самого человека, поскольку груз обстоятельств порой оказывается сильнее. Больше информации на эту тему доступно по ссылке.

#интересное #исследования #диета
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