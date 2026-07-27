Эксперт YouTube-канала NJ Tech продолжает сравнивать производительность 4-ГБ и 8-ГБ версий RX 6500 XT — ранее он протестировал обе модификации видеокарты в целом ряде современных игр, а в свежем видеоролике дополнил список новым шутером Halo: Combat Evolved.
Тестовая сборка, оснащённая процессором AMD Ryzen 5 5600X и 32 ГБ оперативной памяти DDR4, в разрешении 1080p продемонстрировала следующие результаты средней частоты кадров/1% low:
- Windows 11, очень низкие настройки, TSR Native: RX 6500 XT 4 ГБ – 26 fps/20 fps, RX 6500 XT 8 ГБ – 45 fps/41 fps
- SteamOS, очень низкие настройки, TSR Native: RX 6500 XT 4 ГБ – 39 fps/35 fps, RX 6500 XT 8 ГБ – 39 fps/36 fps
- Windows 11, низкие настройки, TSR Native: RX 6500 XT 4 ГБ – 19 fps/15 fps, RX 6500 XT 8 ГБ – 35 fps/30 fps
- SteamOS, низкие настройки, TSR Native: RX 6500 XT 4 ГБ – 20 fps/18 fps, RX 6500 XT 8 ГБ – 30 fps/26 fps
- Windows 11, средние настройки, TSR Native: RX 6500 XT 4 ГБ – 14 fps/9 fps, RX 6500 XT 8 ГБ – 31 fps/26 fps
- SteamOS, средние настройки, TSR Native: RX 6500 XT 4 ГБ – 16 fps/15 fps, RX 6500 XT 8 ГБ – 26 fps/23 fps
Как показывают тесты, 8-ГБ версия RX 6500 XT в Windows 11 обеспечивает заметное увеличение частоты кадров во всех случаях, тогда как в SteamOS при очень низких настройках качества разницы в производительности между 4-ГБ и 8-ГБ версиями практически нет, но улучшение графической составляющей вновь выводит вперёд вариант с 8 ГБ VRAM.
Также стоит отметить, что SteamOS обеспечивает более высокие показатели fps по сравнению с Windows 11 для версии с 4 ГБ видеопамяти, в то время как с 8-ГБ модификацией ситуация противоположная.