Новинка оснащается твердотельным накопителем на 512 ГБ.

Производитель Chuwi презентует свой новый мини-ПК LarkBox X 100U с элегантным дизайном, эффективной системой охлаждения и процессором Intel Core 3 100U, пишет издание NotebookCheck. Новинка оснащается 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и твердотельным накопителем на 512 ГБ. Производитель указывает, что объём ОЗУ можно увеличить до 64 ГБ благодаря двум слотам SO-DIMM. Новинка имеет два разъёма M.2 2280, обеспечивая возможность установки SSD объёмом до 1 ТБ с интерфейсом PCIe 4.0 x4 и 1 ТБ с PCIe 3.0/SATA.

Источник фото: NotebookCheck/Chuwi

Отмечается, что 6-ядерный 8-поточный процессор Intel Core 3 100U, оснащённый встроенной графикой с 64 исполнительными блоками, относится к моделям начального уровня, поэтому не сможет запускать современные игровые ААА-проекты, но вполне подойдёт для выполнения рабочих задач, просмотра медиаконтента и прохождения нетребовательных игр.

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Новинка оснащена полнофункциональным портом USB Type-C 10 Гбит/с с поддержкой подачи питания и альтернативного режима DisplayPort, одним HDMI 2.1 TMDS, одним DisplayPort 1.2, четырьмя USB 3.2 Gen 2 Type-A, двумя гигабитными Ethernet-портами и 3,5-мм аудиоразъёмом.

Источник фото: NotebookCheck/Chuwi

Мини-ПК поддерживает вывод изображения сразу на три дисплея в разрешении до 4K. Беспроводные стандарты представлены Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Размеры устройства составляют 127x127x49 мм при весе около 400 г.

Стоимость мини-ПК Chuwi LarkBox X 100U в настоящее время составляет 439 долларов США, а благодаря специальному купону, действующему до 4 августа 2026 года, цену можно снизить ещё на 40 долларов.