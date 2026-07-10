При этом ИИ не заменяет человека.

Целый ряд компаний повсеместно использует технологии искусственного интеллекта с целью повышения эффективности, и Microsoft не остаётся в стороне, раскрывая новые сферы применения ИИ, пишет издание PCWorld.

Источник фото: ExtremeTech/Microsoft

В своём блоге компания Microsoft сообщила, что использует искусственный интеллект для выявления проблем с безопасностью в Windows на ранних этапах, что позволяет увеличить количество исправлений, которые включаются в состав обновлений, распространяемых в рамках Patch Tuesday.

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При этом софтверный гигант отмечает, что ИИ полностью не заменяет человека, от которого требуется более тщательная проверка кода и последующее принятие решений относительно развёртывания тех или иных обновлений.

В настоящее время злоумышленники всё чаще используют технологии искусственного интеллекта для поиска уязвимостей в программных продуктах, поэтому Microsoft также приходится применять ИИ, чтобы своевременно решать проблемы с безопасностью.