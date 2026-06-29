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Энтузиаст протестировал AMD FX-8350 с GTX 970 и RTX 4060 Ti в ряде игр
Тесты проводились в разрешении 1080p.
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Процессор AMD FX-8350 дебютировал в 2012 году задолго до первой линейки Ryzen, обладая 8 ядрами и потоками с тактовой частотой до 4,2 ГГц. Энтузиаст YouTube-канала RandomGaminginHD решил проверить его возможности в ряде современных игр, протестировав новинку с двумя видеокартами — GeForce GTX 970, вышедшей в 2014 году, и более современной GeForce RTX 4060 Ti, дебютировавшей в 2023 году.

Источник фото: Amazon

На первом этапе энтузиаст проверил возможности AMD FX-8350 совместно с GTX 970, которая в разрешении 1080p обеспечила следующие показатели средней частоты кадров/1% low:

  • Cyberpunk 2077 (самые низкие настройки, FSR 2.1 Balanced) – 43 fps/19 fps
  • 007 First Light (самые низкие настройки, FSR Performance) – 35 fps/21 fps
  • Kingdom Come: Deliverance II (самые низкие настройки, SMAA 2TX) – 52 fps/35 fps
  • Counter-Strike 2 (самые низкие настройки) – 82 fps/42 fps
  • ARC Raiders (самые низкие настройки, FSR Balanced) – 58 fps/29 fps
  • Grand Theft Auto V Enhanced (высокие настройки, TAA) – 71 fps/43 fps
  • Resident Evil Requiem (самые низкие настройки, FSR 3.1.5 Balanced) – 33 fps/18 fps
  • Helldivers 2 (самые низкие настройки, TAA) – 56 fps/48 fps
  • Forza Horizon 6 (низкие настройки, TAA) – 44 fps/27 fps
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Далее энтузиаст решил проверить, является ли GTX 970 ограничивающим фактором для FX-8350, заменив видеокарту на RTX 4060 Ti, которая продемонстрировала следующие результаты:

  • Helldivers 2 (высокие настройки, TAA) – 55 fps
  • Kingdom Come: Deliverance II (средние настройки, SMAA 2TX) – 51 fps
  • Resident Evil Requiem (пресет Normal, TAA) – 35 fps

В целом, замена видеокарты на более мощную позволила AMD FX-8350 обеспечить более высокий fps наряду с повышением качества графической составляющей, но, как отмечает энтузиаст, процессор явно является ограничивающим фактором, работая на пределе своих возможностей и приводя к просадкам fps в ряде случаев. Кроме того, данный CPU не поддерживается некоторыми современными играми, в том числе Crimson Desert и Battlefield 6.

#amd fx-8350
Источник: youtube.com
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