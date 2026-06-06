Новинка придёт на смену Ace 6T, дебютировавшему в декабре прошлого года.

Компания OnePlus работает над своим новым смартфоном OnePlus Ace 7T, данными о характеристиках которого делится информатор Digital Chat Station, пишет издание GSMArena.

OnePlus Ace 6T. Источник фото: NotebookCheck/OnePlus

Сообщается, что OnePlus Ace 7T оснастят дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 185 Гц, а также аккумуляторной батареей ёмкостью 10 000 мА·ч, что на текущий момент является весомым показателем не только для смартфонов OnePlus, но и для моделей от других производителей.

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Информатор сообщает, что устройство тестируется с чипсетом Qualcomm SM8845 Pro — в предыдущих утечках данный чип фигурировал под названием Snapdragon 8 Gen 6. Данные о дате запуска OnePlus Ace 7T не раскрываются, но смартфон вряд ли дебютирует в ближайшие месяцы.