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В свежем рейтинге флагманских смартфонов от AnTuTu доминируют модели на Snapdragon 8 Elite Gen 5
В топ-10 нашлось лишь одно место для смартфона с чипсетом MediaTek.
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Представители бенчмарка AntTuTu опубликовали свежий рейтинг флагманских Android-смартфонов за май текущего года, в котором продолжают доминировать модели на базе SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: Smartprix

Лидирующую позицию в рейтинге занял RedMagic 11S Pro+, оснащённый разогнанным Snapdragon 8 Elite Gen 5 и получивший 4 171 821 балл, на втором месте разместился iQOO 15 Ultra с активом 4 144 802 очка, а на третьей строчке расположился Vivo X300 Ultra, набравший 4 103 004 балла.

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Четвёртую позицию завоевал iQOO 15 с показателем 4 050 238 очков, на пятой и шестой строчках оказались RedMagic 11 Pro+ и Realme GT8 Pro с показателями 3 995 210 и 3 970 960 баллов соответственно, а седьмое место занято Oppo Find X9 Ultra, получившим 3 896 281 очко.

Источник фото: NotebookCheck/AnTuTu

На восьмой строчке с результатом 3 861 113 баллов разместился Honor Win, девятая позиция оказалась за iQOO 15T, набравшим 3 802 891 очко, а замыкает десятку лидеров с показателем 3 792 835 баллов Honor Magic8 Pro. Единственной моделью с чипсетом MediaTek, попавшей в топ-10, оказался iQOO 15T с Dimensity 9500, тогда как остальные смартфоны оснащены Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5.

#antutu #snapdragon 8 elite gen 5
Источник: notebookcheck.net
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