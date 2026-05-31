Origin Code анонсировала комплект ОЗУ 4R CUDIMM DDR5-8000 CL42 на 256 ГБ для Core Ultra 200S
Набор был протестирован совместно с матплатой от GIGABYTE.
Компания Origin Code на выставке Computex 2026 презентовала свой новый комплект оперативной памяти 4R CUDIMM DDR5 общей ёмкостью 256 ГБ, совместимый с настольными платформами Intel, оснащёнными процессорами Core Ultra 200S, пишет издание VideoCardz.

Источник фото: VideoCardz/Origin Code

В комплект четырёхранговой оперативной памяти входят два модуля CUDIMM по 128 ГБ каждый. По словам производителя, для улучшения целостности сигнала на более высоких скоростях памяти используется драйвер тактовой частоты (CKD). Стандартная конфигурация DDR5-8000 имеет тайминги CL64 при рабочем напряжении 1,1 В, тогда как оптимизированный набор DDR5-8000 способен работать с таймингами CL42 при напряжении 1,4 В.

Комплект был протестирован совместно с процессором Intel Core Ultra 7 270K Plus на матплате GIGABYTE Z890 AORUS ELITE DUO X, которая поддерживает до 256 ГБ ОЗУ, а также четырёхранговые небуферизованные модули DIMM и CQDIMM до DDR5-8000. Данная плата имеет только два слота для ОЗУ, поэтому планки 4R CUDIMM DDR5 по 128 ГБ каждая позволяют добиться максимальной ёмкости, заявленной производителем.

Источник фото: VideoCardz/Origin Code

Ранее о планах по выпуску собственных четырёхранговых модулей оперативной памяти CUDIMM для матплат на базе чипсета Z890 заявляли ADATA и MSI, а GIGABYTE демонстрировала работу 256 ГБ ОЗУ DDR5-7200 на системной плате Z890 AORUS Tachyon ICE, совместимой с CQDIMM.

#origin code
Источник: videocardz.com
