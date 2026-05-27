Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
breaking-news
Изначально предназначенная для Китая RX 9070 GRE начинает появляться в магазинах США и Европы
Запуск новинки на мировом рынке ожидается до 2 июня текущего года.
реклама

Видеокарта Radeon RX 9070 GRE (Golden Rabbit Edition), которая ранее была эксклюзивом для Китая, начала появляться в ассортименте американских и европейских магазинов, пишет издание VideoCardz.

Источник фото: VideoCardz

В частности, на сайте Amazon были замечены модели Sapphire Pulse Radeon RX 9070 GRE Gaming OC и XFX Swift Radeon RX 9070 GRE Triple Fan Gaming Edition. Хотя записи о них спустя некоторое время были удалены, изданию Wccftech удалось сделать скриншот страницы, посвящённой видеокарте от Sapphire.

Источник фото: Wccftech/Amazon

реклама

В ассортименте магазина LambdaTekUK появилась модель от Asus, обозначенная под кодовым именем PRIME-RX9070GRE-O12G и оценённая в 611 фунтов стерлингов (с учётом налогов). Кроме того, готовится к дебюту на мировом рынке ещё одна модель производства XFX – Swift Radeon RX 9070 GRE White Triple Fan Gaming Edition.

Источник фото: VideoCardz/LambdaTekUK

Видеокарта Radeon RX 9070 GRE основана на урезанной версии чипа Navi 48, обладая только 3072 ядрами, тогда как обычная RX 9070 имеет 3584 ядер. Кроме того, она снабжена 12 ГБ видеопамяти GDDR6 и 192-битной шиной при общей пропускной способности памяти, составляющей 432 ГБ/с, в то время как стандартная версия оснащена 16 ГБ GDDR6 и 256-битной шиной, а пропускная способность памяти достигает 644,6 ГБ/с.

Ожидается, что RX 9070 GRE появится на мировом рынке до начала выставки Computex 2026, которая стартует 2 июня, то есть в продаже видеокарта может появиться до 1 июня текущего года.

#radeon rx 9070 gre
Источник: videocardz.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Инженеры «Яковлева» нашли новое решение для крыла МС-21
Первые 45 обзоров игры 007 First Light дали среднюю оценку 88 баллов на портале Metacritic
Китайская ENGINEAI запустила завод по производству роботов мощностью 1 единица каждые 15 минут
Энтузиаст выжал максимум из платформы LGA 775 и проверил ее возможности в паре с GeForce RTX 4080
Electrek сообщает о высоком спросе на электрический хэтчбек Honda Super-One в Японии
NVIDIA GeForce Game Ready 610.47: отказ от панели управления, поддержка 007 First Light и других игр
Gas Monkey Garage представила шестиколесный Ferrari Testarossa с мотором Corvette за $1,5 млн
Acer может готовить игровые КПК с процессорами Intel Arc G3
Epic Games представила первую игру на новом движке Unreal Engine 6
Утилита CPU-Z показала 96 МБ кэша L3 у нового процессора AMD Ryzen 7 7700X3D
Электронная книга DuRoBo Krono получила механическое колесо управления и ИИ-функции
Платформа Intel LGA 1954 может разрабатываться с расчётом на поддержку трёх поколений процессоров
Tether создаст в Грузии национальный стейблкоин на базе грузинского лари
BMW Motorrad представила лимитированную версию спортбайка M 1000 RR в честь гонки Isle of Man TT
Топовые видеокарты AMD показали выдающуюся производительность в 007 First Light
Полностью российский Ка-226Т с двигателем ВК-650В поднялся в воздух
Энтузиасты разработали самый быстрый в мире дрон и установили рекорд скорости
NASA испытало электроракетный двигатель мощностью 120 кВт для будущих миссий на Марс
Футуристичный концепт флагманского кроссовера Tindaya официально поступит в серийное производство
Роутер ASUS ROG Rapture GT-BN98 Pro становится первым потребительским устройством компании с Wi-Fi 8

Популярные статьи

«Мандалорец и Грогу» — еще одно разочарование в некогда великой вселенной
Топ-5 телевизоров диагональю от 55 дюймов для покупки в 2026 году
Собрал бомж-ПК для дачи за копейки — рассказываю, какие игры буду проходить на нем летом 2026 года
Печальные размышления о презентации Ferrari Luce — когда традиции уступают «зелёной повестке»
Обзор и тестирование монитора GIGABYTE MO27Q28GR
Угон аккаунтов PlayStation и бан устройств – как работает цифровой гулаг современных корпораций
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter