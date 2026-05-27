Запуск новинки на мировом рынке ожидается до 2 июня текущего года.

Видеокарта Radeon RX 9070 GRE (Golden Rabbit Edition), которая ранее была эксклюзивом для Китая, начала появляться в ассортименте американских и европейских магазинов, пишет издание VideoCardz.

В частности, на сайте Amazon были замечены модели Sapphire Pulse Radeon RX 9070 GRE Gaming OC и XFX Swift Radeon RX 9070 GRE Triple Fan Gaming Edition. Хотя записи о них спустя некоторое время были удалены, изданию Wccftech удалось сделать скриншот страницы, посвящённой видеокарте от Sapphire.

В ассортименте магазина LambdaTekUK появилась модель от Asus, обозначенная под кодовым именем PRIME-RX9070GRE-O12G и оценённая в 611 фунтов стерлингов (с учётом налогов). Кроме того, готовится к дебюту на мировом рынке ещё одна модель производства XFX – Swift Radeon RX 9070 GRE White Triple Fan Gaming Edition.

Видеокарта Radeon RX 9070 GRE основана на урезанной версии чипа Navi 48, обладая только 3072 ядрами, тогда как обычная RX 9070 имеет 3584 ядер. Кроме того, она снабжена 12 ГБ видеопамяти GDDR6 и 192-битной шиной при общей пропускной способности памяти, составляющей 432 ГБ/с, в то время как стандартная версия оснащена 16 ГБ GDDR6 и 256-битной шиной, а пропускная способность памяти достигает 644,6 ГБ/с.

Ожидается, что RX 9070 GRE появится на мировом рынке до начала выставки Computex 2026, которая стартует 2 июня, то есть в продаже видеокарта может появиться до 1 июня текущего года.