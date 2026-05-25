Несколько дней назад компания Microsoft сообщила о заметном сокращении времени первоначальной загрузки в Forza Horizon 6 при использовании технологии Advanced Shader Delivery, что достигается за счёт заранее скомпилированных шейдеров, а сейчас журналисты издания Tom's Hardware дополнительно протестировали ещё несколько игр, подтвердив слова софтверного гиганта, пишет издание VideoCardz.
Тесты показали, что на ПК, оснащённом процессором Ryzen 7 9800X3D, видеокартой Radeon RX 9070 XT и 64 ГБ оперативной памяти DDR5-6200, технология Advanced Shader Delivery в разрешении 4K обеспечила снижение времени загрузки в Forza Horizon 6 с 48 до 2 секунд, в The Outer Worlds 2 — со 172 до 9 секунд, в Avowed — со 174 до 38 секунд, а в Hogwarts Legacy — с 71 до 31 секунды.
Кроме того, данная технология помогла заметно повысить показатель 1% low в ряде игр — в частности, в Forza Horizon 6 он увеличился с 54 до 72 fps, а в Ninja Gaiden возрос с 67 до 74 fps. В остальных случаях прирост оказался не таким значительным или не наблюдался вовсе.
|Название игры
|Время загрузки,
ASD выкл.
|Время загрузки
ASD вкл.
|Снижение времени загрузки
|1% low, ASD выкл.
|1% low, ASD вкл.
|Средний fps, ASD выкл.
|Средний fps, ASD вкл.
|Silent Hill f
| —
| —
| —
|44 fps
|44 fps
|77 fps
|77 fps
|Hogwarts Legacy
|71 с.
|31 с.
|56%
|91 fps
|91 fps
|129 fps
|129 fps
|Avowed
|174 с.
|38 с.
|78%
| —
| —
|56 fps
|57 fps
|Ninja Gaiden 4
| —
| —
| —
|67 fps
|74 fps
|97 fps
|100 fps
|The Outer Worlds 2
|172 с.
|9 с.
|95%
|36 fps
|37 fps
|48 fps
|48 fps
|Forza Horizon 6
|48 с.
|2 с.
|96%
|54 fps
|72 fps
|95 fps
|97 fps