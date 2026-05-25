В Forza Horizon 6 время загрузки сократилось с 48 до 2 секунд.

Несколько дней назад компания Microsoft сообщила о заметном сокращении времени первоначальной загрузки в Forza Horizon 6 при использовании технологии Advanced Shader Delivery, что достигается за счёт заранее скомпилированных шейдеров, а сейчас журналисты издания Tom's Hardware дополнительно протестировали ещё несколько игр, подтвердив слова софтверного гиганта, пишет издание VideoCardz.

Источник фото: El Chapuzas Informático

Тесты показали, что на ПК, оснащённом процессором Ryzen 7 9800X3D, видеокартой Radeon RX 9070 XT и 64 ГБ оперативной памяти DDR5-6200, технология Advanced Shader Delivery в разрешении 4K обеспечила снижение времени загрузки в Forza Horizon 6 с 48 до 2 секунд, в The Outer Worlds 2 — со 172 до 9 секунд, в Avowed — со 174 до 38 секунд, а в Hogwarts Legacy — с 71 до 31 секунды.

Кроме того, данная технология помогла заметно повысить показатель 1% low в ряде игр — в частности, в Forza Horizon 6 он увеличился с 54 до 72 fps, а в Ninja Gaiden возрос с 67 до 74 fps. В остальных случаях прирост оказался не таким значительным или не наблюдался вовсе.