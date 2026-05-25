breaking-news
Технология Advanced Shader Delivery сократила время загрузки в The Outer Worlds 2 со 172 до 9 секунд
В Forza Horizon 6 время загрузки сократилось с 48 до 2 секунд.
Несколько дней назад компания Microsoft сообщила о заметном сокращении времени первоначальной загрузки в Forza Horizon 6 при использовании технологии Advanced Shader Delivery, что достигается за счёт заранее скомпилированных шейдеров, а сейчас журналисты издания Tom's Hardware дополнительно протестировали ещё несколько игр, подтвердив слова софтверного гиганта, пишет издание VideoCardz.

Тесты показали, что на ПК, оснащённом процессором Ryzen 7 9800X3D, видеокартой Radeon RX 9070 XT и 64 ГБ оперативной памяти DDR5-6200, технология Advanced Shader Delivery в разрешении 4K обеспечила снижение времени загрузки в Forza Horizon 6 с 48 до 2 секунд, в The Outer Worlds 2 — со 172 до 9 секунд, в Avowed — со 174 до 38 секунд, а в Hogwarts Legacy — с 71 до 31 секунды.

Кроме того, данная технология помогла заметно повысить показатель 1% low в ряде игр — в частности, в Forza Horizon 6 он увеличился с 54 до 72 fps, а в Ninja Gaiden возрос с 67 до 74 fps. В остальных случаях прирост оказался не таким значительным или не наблюдался вовсе.

Название игры Время загрузки,
ASD выкл.		 Время загрузки
ASD вкл.		 Снижение времени загрузки
 1% low, ASD выкл.
 1% low, ASD вкл. Средний fps, ASD выкл. Средний fps, ASD вкл.
Silent Hill f  — 
  — 
  — 
 44 fps 44 fps 77 fps 77 fps
Hogwarts Legacy 71 с. 31 с. 56% 91 fps 91 fps 129 fps 129 fps
Avowed 174 с. 38 с. 78%  — 
  — 
 56 fps 57 fps
Ninja Gaiden 4  — 
  — 
  — 
 67 fps 74 fps 97 fps 100 fps
The Outer Worlds 2 172 с. 9 с. 95% 36 fps 37 fps 48 fps 48 fps
Forza Horizon 6 48 с. 2 с. 96% 54 fps 72 fps 95 fps 97 fps
Источник: videocardz.com
