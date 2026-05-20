LEGO Batman Legacy of the Dark Knight протестировали на ПК с GTX 1650 и Core i5-13600K
Тестовый ПК был снабжён 32 ГБ ОЗУ.

Несколько часов назад был открыт ранний доступ к LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight на движке Unreal Engine 5, чем и воспользовался эксперт YouTube-канала Karan Benchmarks, протестировавший игру на бюджетной видеокарте GeForce GTX 1650.

Источник фото: Polygon/TT Games

В разрешении 1080p тестовый ПК, оснащённый также процессором Intel Core i5-13600K и 32 ГБ оперативной памяти DDR5-6000, обеспечил следующие результаты средней частоты кадров/1% low:

  • низкие настройки, TSR – 50 fps/32 fps
  • низкие настройки, FSR 3 Quality – 58 fps/36 fps
  • низкие настройки, FSR 3 Quality, генерация кадров в режиме 2x – 83 fps/61 fps
  • средние настройки, FSR 3 Quality – 32 fps/19 fps

Тесты показывают, что GeForce GTX 1650 совместно с Core i5-13600K обеспечивает высокие показатели частоты кадров при низких настройках в разрешении 1080p, тогда как повышение качества графической составляющей до среднего заметно снижает fps.

#lego batman legacy of the dark knight
Источник: youtube.com
